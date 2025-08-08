Видео
Главная Финансы ПриватБанк изменил тарифы на некоторые переводы — подробности

ПриватБанк изменил тарифы на некоторые переводы — подробности

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 07:01
Переводы в ПриватБанке — как изменились тарифы в 2025 году
Приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" изменили тарифы на переводы с зарубежных на приватбанковские карты через мобильное приложение и веб-версию Приват24. Клиенты банка будут платить за соответствующую услугу дешевле.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.

Читайте также:

Новые тарифы на международные P2P-переводы в ПриватБанке

По информации пресс-центра финучреждения, в ПриватБанке сделали переводы более доступными и выгодными для клиентов. Отныне действует единый сниженный тариф на международные P2P-переводы с карты на карту через Приват24. Его размер составляет 1% в любом направлении.

"Теперь, когда вы переводите средства с карты зарубежного банка на любую карту ПриватБанка через Приват24, тариф составляет всего 1% вместо предыдущих 1,5%", — говорится в сообщении.

В банке напомнили, что до конца года клиенты банка могут осуществлять переводы с карт ПриватБанка на международные по сниженному тарифу. Если раньше комиссия равнялась 2% (не менее 50 грн), то сейчас взимают вдвое меньше — 1% (не менее 50 грн).

Таким образом, на международные переводы с карты на карту через Приват24 будет действовать единый тариф в 1% как с карт зарубежных финучреждений на карты ПриватБанка, так и с приватбанковских карт на международные карты.

ПриватБанк
Тарифы в банке. Источник: ПриватБанк

Как осуществить перевод с карты на карту в Приват24

Для клиентов ПриватБанка есть два способа осуществления переводов с карты на карту из любой точки мира:

  • через мобильное приложение Приват24;
  • через веб-версию Приват24.

Далее необходимо сделать несколько шагов:

  • выбрать меню "Перевести средства";
  • заполнить все поля и нажать "Продолжить";
  • подтвердить перевод кнопкой "Оплатить".

После этого средства автоматически должны поступить на счет получателя.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка могут бесплатно заказывать сервис по доставке карт. Через несколько месяцев финучреждение установит фиксированную плату.

Также мы рассказывали об особенностях осуществления платежей по QR-коду. В ПриватБанке объяснили, насколько безопасны соответствующие расчеты и основные преимущества.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
