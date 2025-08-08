Переводы в ПриватБанке — как изменились тарифы в 2025 году

Приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" изменили тарифы на переводы с зарубежных на приватбанковские карты через мобильное приложение и веб-версию Приват24. Клиенты банка будут платить за соответствующую услугу дешевле.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.

Новые тарифы на международные P2P-переводы в ПриватБанке

По информации пресс-центра финучреждения, в ПриватБанке сделали переводы более доступными и выгодными для клиентов. Отныне действует единый сниженный тариф на международные P2P-переводы с карты на карту через Приват24. Его размер составляет 1% в любом направлении.

"Теперь, когда вы переводите средства с карты зарубежного банка на любую карту ПриватБанка через Приват24, тариф составляет всего 1% вместо предыдущих 1,5%", — говорится в сообщении.

В банке напомнили, что до конца года клиенты банка могут осуществлять переводы с карт ПриватБанка на международные по сниженному тарифу. Если раньше комиссия равнялась 2% (не менее 50 грн), то сейчас взимают вдвое меньше — 1% (не менее 50 грн).

Таким образом, на международные переводы с карты на карту через Приват24 будет действовать единый тариф в 1% как с карт зарубежных финучреждений на карты ПриватБанка, так и с приватбанковских карт на международные карты.

Тарифы в банке. Источник: ПриватБанк

Как осуществить перевод с карты на карту в Приват24

Для клиентов ПриватБанка есть два способа осуществления переводов с карты на карту из любой точки мира:

через мобильное приложение Приват24;

через веб-версию Приват24.

Далее необходимо сделать несколько шагов:

выбрать меню "Перевести средства";

заполнить все поля и нажать "Продолжить";

подтвердить перевод кнопкой "Оплатить".

После этого средства автоматически должны поступить на счет получателя.

