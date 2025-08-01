Комісії за зняття коштів із карт ПриватБанку — що варто знати

Люди біля банкомата у ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Відсоток комісії державного "ПриватБанку" за операціями з картками залежить від низки факторів. Вартість послуг може різнитися від типу картки, місця зняття коштів (Україна чи закордон), суми грошей та інших аспектів.

Про це йдеться в інформації державної фінустанови.

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Комісія за зняття коштів із зарплатних карт ПриватБанку

У соціальній мережі один з громадян розповів, що із зарплатної картки було списано комісію під час зняття в банкоматі. Клієнт попросив уточнити, чи були змінені тарифи.

Як зазначили у банку, всі тарифи доступні на офіційному сайті. На популярні послуги комісії залишаються незмінними. Однак більша сума стягнення могла статися з низки факторів. Зокрема, комісія за зняття готівки у банкоматах ПриватБанку відсутня. Однак йдеться саме про зарплатну картку, а не звичайну, на яку просто надходять суми коштів.

"Зарплатна картка — це картка для отримання зарплати та інших виплат від роботодавця, зокрема авансів, відпускних та премій. Цей інструмент дає змогу легко керувати своїми коштами в онлайн-режимі, оплачувати товари та послуги безготівково, а також знімати готівку без комісії", — повідомляють у фінустанові.

Її оформлюють працівникам згідно з умовами зарплатного проєкту, що передбачає низку безкоштовних послуг, зокрема: випуск та обслуговування, перевипуск за терміном, через псування чи в разі втрати карти.

Банк скасував тарифи на обслуговування зарплатних проєктів для бізнес-клієнтів та підприємців, які мають чи хочуть відкрити відповідний зарплатний проєкт.

Який відсоток комісії стягують за інші операції

Кредитна карта "Універсальна" дає змогу використовувати як власні та кредитні гроші. Таким чином, комісія може варіюватися.

Зокрема, стягнення на зняття своїх коштів через банкомати становить 1% від розміру суми, а в банкоматах іноземних банків — 2%.

За зняття готівки у банкоматах за кордоном передбачена комісія у 2% від суми.

У разі зняття готівкових коштів у касі банку розмір комісії може становити 0,2-0,5% (мінімум 5 грн).

Щодо тарифу на зняття кредитних коштів у банкоматах і у відділеннях банку, то комісія, залежно від розміру суми, може досягати 4%

Раніше ми писали, що у ПриватБанку" розповіли про вимоги до фото та документів під час актуалізації персональних даних. На проблеми зі здійсненням такої процедури скаржаться деякі клієнти.

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