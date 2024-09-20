ПриватБанк обновил правила по картам для клиентов за границей

Банковская карта в руках. Фото: privatbank.ua

В государственном "ПриватБанке" расширили географию доставки платежных карт для клиентов за рубежом. Теперь еще в ряде стран можно бесплатно получить карту через Укрпочту.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Доставка карт ПриватБанка для клиентов за рубежом

Как отмечается, через месяц после запуска международной доставки карт Укрпочтой в список стран добавили:

Бельгию;

Болгарию;

Кипр;

Казахстан;

Израиль;

Нидерланды;

Норвегию;

Швецию.

"До конца 2024 года доставка карт в эти страны будет бесплатной всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту в Приват24", — говорится в сообщении.

В банке отметили, что заказать новую или перевыпустить действующую карточку "ПриватБанка" достаточно просто. Для этого нужно оформить заявку в несколько кликов в мобильном приложении "Приват24". В случае, если клиент желает заказать доставку новой пластиковой карты, необходимо:

оформить Digital карту (виртуальную);

в меню "Все карты" заказать ее доставку.

Источник: ПриватБанк

В финучреждении напоминают, что с начала войны уже несколько раз был продлен срок действия всех платежных карт, что позволяет в дальнейшем пользоваться картами для оплаты товаров и услуг в торговых сетях и снятия наличных.

"При необходимости перевыпуска карты для активного шопинга в интернет магазинах, цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24 и получить платежную карту через логистического партнера по всей Украине и за рубежом", — пояснили в банке.

Сейчас услуга доставки платежных карт ПриватБанка доступна по Украине и в 17 странах мира.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного "ПриватБанка" продолжают терять деньги в банкоматах. Украинец, которому придется ждать возврата средств по меньшей мере два месяца, жалуется, что устройства финучреждения стали настоящей рулеткой.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка жалуются на ряд проблем, с которыми сталкиваются при пользовании услугами, в частности, на блокировку карт по несуществующей задолженности. В банке объяснили, в каких случаях происходит блокировка счетов.