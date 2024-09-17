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ПриватБанк блокує рахунки за вигадану заборгованість — пояснення фінустанови

17 вересня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк пояснив, коли може заблокувати рахунок
Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на низку проблем, з якими стикаються під час користування послугами, зокрема, на блокування карток за неіснуючою заборгованістю. У банку пояснили, у яких випадках відбувається блокування рахунків.

Відповідна скарга розміщена на сайті "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу фінустанов.

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Проблеми клієнтів у ПриватБанку

Одна із клієнток державного банку написала, що фінустанова іноді блокує картки без пояснень, а іноді — гроші "зависають" у повітрі. Додзвонитися оператора — є окремим випробуванням від ПриватБанку.

Так, клієнтська підтримка залишає бажати кращого: щоб з оператором звʼязатись — знадобиться пів дня. Водночас, нарікань на роботу самих представників немає.

"ПриватБанк — це справжнє випробування для нервів. Щоб дочекатися відповіді оператора, потрібно пройти через сім кіл пекла: постійно перенаправляють на різні меню, і це займає вічність. Проблеми з обслуговуванням постійні — то блокують картки без пояснень, то гроші зависають у повітрі. Одного разу довелося чекати більше півтори години, щоб гроші повернулися на рахунок, хоча це був переказ на інший банк, але дякую, що хоча б повернули. Ще й перед тим, як звʼязатися з банком робот постійно запитує одну й ту саму інформацію по кілька разів, що дуже дратує", — написала клієнтка.

Українка наголосила, що раніше користувалась тільки ПриватБанком, однак планує перейти на послуги іншого банку.

"Повністю перейду на моно, бо нервів не вистачає. А ще отримую якісь недолугі повідомлення про заборгованість, хоча жодної заборгованості в мене не має. Можна було б поставити менше 1 зірки поставила б!" — додала вона.

 

ПриватБанк скарги
Скарга до ПриватБанку. Джерело: Мінфін

Пояснення представників ПриватБанку

У банку пояснили, що операція дійсно може блокуватися, яка проводиться з карткою ПриватБанку. Це може статися у разі проходження додаткової перевірки в службі безпеки.

"Вибачте за незручності. Будь-яка операція, який проводиться з карткою ПриватБанку, може проходити додаткову перевірку в службі безпеки. Служба безпеки приймає рішення, надавати дозвіл на проведення або ні. Операцію розцінили, як високоризикову. За якими критеріями проводяться перевірки — не повідомляється, щоб уникнути можливості обійти ці обмеження", — зазначили у фінустанові.

Там додали, що на головному сайті банку в умовах та правилах вказано, що клієнт дає свою згоду, що банк може блокувати можливість користування карткою при здійсненні ризиковості операцій, так само на підставі внутрішніх процедур фінустанови, а також операційних правил міжнародних платіжних систем.

"Для зручності та заощадження вашого часу, при зверненні в підтримку, ми пропонуємо вам обрати ваше питання в автоматизованій формі, де ви відразу можете отримати відповідь на ваше питання. Або описати ваше питання у повному обсязі та далі діяти по підказках помічника", — повідомили представники банку.

 

ПриватБанк скарги
Відповідь ПриватБанку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнт державного "ПриватБанку" поскаржився на втрату з картки коштів заробітної плати. Гроші були списані банкоматом, однак не видані.

Раніше клієнти ПриватБанку повідомляли про випадки, коли з їхніх карток зникають великі суми коштів, як особистих, так і кредитних. Один із постраждалих розповів, що з його зарплатної та кредитної карток було знято 50 тисяч гривень без отримання будь-яких сповіщень або підтверджень транзакції.

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