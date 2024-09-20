ПриватБанк не видав з рахунку 13 тис. грн — клієнт змушений чекати два місяці

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" продовжують втрачати гроші у банкоматах. Українець, якому доведеться чекати на повернення коштів щонайменше два місяці, скаржиться, що пристрої фінустанови стали справжньою рулеткою.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Проблеми з банкоматами ПриватБанку

Як написав один з клієнтів, проблема виникла у відділенні ПриватБанку за адресою Івано-Франківська область, Коломия, вул. Тараса Шевченка, 23.

Чоловік хотів зняти 13 тис. гривень, банкомат гроші списав, однак не видав. При цьому жінка, яка була наступною у черзі, змогла зняти гроші без проблем.

"Хочу поділитися негативним досвідом з ПриватБанком. На мій День народження, 13 вересня, я намагався зняти 13.000 гривень в їхньому банкоматі, але гроші банкомат не видав, а з мого рахунку в банку їх списали. Після мене інша жінка знімала гроші, і в неї все пройшло без проблем", — написав він.

Клієнт зазначив, що звернувся зі скаргою до працівників та пояснив ситуацію, але там сказали чекати на кошти за "регламентом". На повернення втрачених грошей у банкоматах, як правило, відведено два місяці. Чоловік обурений, адже подібне з ним трапляється у ПриватБанку вже не вперше.

"Коли я звернувся до свого банку, мені сказали, що потрібно чекати 60 днів на повернення. А якби ці гроші були терміново потрібні, наприклад, на операцію? Я не рекомендую користуватися банкоматами ПриватБанку, адже це вже не перший випадок, коли виникають проблеми", — наголосив він.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що кажуть у ПриватБанку

У банку перепросили за незручності, пов'язані з роботою банкоматів. Нагадали, що фінустанова працює відповідно до правил Міжнародної Платіжної Системи, де передбачені саме такі терміни. У банку пообіцяли "прикласти максимум зусиль", щоб якомога швидше опрацювати заявку.

"Саме тому, ми завжди радимо звернутись до банку, який видав картку, адже саме він може ідентифікувати вас, як власника картки та подати заявку на повернення коштів і у разі підтвердження факту збою очікувати повернення коштів у визначений термін. Такий порядок оскарження операцій регламентовано Міжнародною Платіжною Системою. Ми, в свою чергу, завжди прикладаємо максимум зусиль, щоб якомога швидше опрацювати заявку, коли вона надходить до нас, та надати відповідь Банку, що видав вам картку", — пояснили у фінустанові.

Відповідь банку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні дозволили продаж частини акцій державних банків. Відповідний законопроєкт у цілому підтримала Верховна Рада.

Також ми писали, що клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на блокування карток, куди надходить пенсія. При цьому пояснень такого кроку з боку банку нема.