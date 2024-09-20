ПриватБанк оновив правила щодо карток для клієнтів за кордоном

Банківська картка в руках. Фото: privatbank.ua

У державному "ПриватБанку" розширили географію доставки платіжних карток для клієнтів за кордоном. Тепер ще в низці країн можна безкоштовно отримати картку через Укрпошту.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Доставка карток ПриватБанку для клієнтів за кордоном

Як зазначається, за місяць після запуску міжнародної доставки карток Укрпоштою до списку країн додали:

Бельгію;

Болгарію;

Кіпр;

Казахстан;

Ізраїль;

Нідерланди;

Норвегію;

Швецію.

"До кінця 2024 року доставка карток до цих країн буде безплатною всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в Приват24", — йдеться у повідомленні.

У банку зазначили, що замовити нову чи перевипустити чинну картку "ПриватБанку" доволі просто. Для цього потрібно оформити заявку за кілька кліків у мобільному застосунку "Приват24". У разі, якщо клієнт бажає замовити доставку нової пластикової картки, потрібно:

оформити Digital картку (віртуальну);

у меню "Усі картки" замовити її доставку.

Джерело: ПриватБанк

У фінустанові нагадують, що від початку війни вже кілька разів було подовжено термін дії всіх платіжних карток, що дозволяє надалі користуватися картками для оплати товарів та послуг в торгових мережах та зняття готівки.

"За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 та отримати платіжну картку через логістичного партнера по всій Україні та за кордоном", — пояснили у банку.

Зараз послуга доставки платіжних карток ПриватБанку доступна по Україні та в 17 країнах світу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державного "ПриватБанку" продовжують втрачати гроші у банкоматах. Українець, якому доведеться чекати на повернення коштів щонайменше два місяці, скаржиться, що пристрої фінустанови стали справжньою рулеткою.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку скаржаться на низку проблем, з якими стикаються під час користування послугами, зокрема, на блокування карток за неіснуючою заборгованістю. У банку пояснили, у яких випадках відбувається блокування рахунків.