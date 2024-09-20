ПриватБанк оновив правила щодо карток для клієнтів за кордоном

ПриватБанк змінив правила щодо карток для українців за кордоном — деталі
У державному "ПриватБанку" розширили географію доставки платіжних карток для клієнтів за кордоном. Тепер ще в низці країн можна безкоштовно отримати картку через Укрпошту.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Доставка карток ПриватБанку для клієнтів за кордоном
Як зазначається, за місяць після запуску міжнародної доставки карток Укрпоштою до списку країн додали:
- Бельгію;
- Болгарію;
- Кіпр;
- Казахстан;
- Ізраїль;
- Нідерланди;
- Норвегію;
- Швецію.
"До кінця 2024 року доставка карток до цих країн буде безплатною всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в Приват24", — йдеться у повідомленні.
У банку зазначили, що замовити нову чи перевипустити чинну картку "ПриватБанку" доволі просто. Для цього потрібно оформити заявку за кілька кліків у мобільному застосунку "Приват24". У разі, якщо клієнт бажає замовити доставку нової пластикової картки, потрібно:
- оформити Digital картку (віртуальну);
- у меню "Усі картки" замовити її доставку.
У фінустанові нагадують, що від початку війни вже кілька разів було подовжено термін дії всіх платіжних карток, що дозволяє надалі користуватися картками для оплати товарів та послуг в торгових мережах та зняття готівки.
"За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 та отримати платіжну картку через логістичного партнера по всій Україні та за кордоном", — пояснили у банку.
Зараз послуга доставки платіжних карток ПриватБанку доступна по Україні та в 17 країнах світу.
Що ще варто знати
Нагадаємо, клієнти державного "ПриватБанку" продовжують втрачати гроші у банкоматах. Українець, якому доведеться чекати на повернення коштів щонайменше два місяці, скаржиться, що пристрої фінустанови стали справжньою рулеткою.
Також ми писали, що клієнти ПриватБанку скаржаться на низку проблем, з якими стикаються під час користування послугами, зокрема, на блокування карток за неіснуючою заборгованістю. У банку пояснили, у яких випадках відбувається блокування рахунків.
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