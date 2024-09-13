ПриватБанк за неіснуючою заборгованістю обмежив права клієнта — що треба знати

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" за неіснуючою заборгованістю обмежила права клієнта, закривши кредитний ліміт. Українець обурений, адже, перевіривши себе в Українському бюро кредитних історій (УБКІ), жодного боргу не виявив.

Відповідна скарга розміщена на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу фінустанов.

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Як зазначається в одному з повідомлень, чоловік тривалий час є клієнтом ПриватБанку і ніколи не мав боргів, однак одного разу фінустанова закрила кредитний ліміт. Причиною вказали наявність боргу.

"Вже багато років я користуюся карткою Привату. Ніколи не було простроченої заборгованості. Завжди кредитні кошти сплачував в строк.

Однак після авторизації за допомогою BankID, через 10 хвилин мені закрили кредитний ліміт. Та у додатку пише про якусь прострочену заборгованість", — написав він.

Чоловік запитав свою кредитну історію, де не було виявлено жодного порушення. У банку йому заявили, що так вирішила система, а не вони.

"Я перевірив себе через ресурс — запитав свою кредитну історію — жодного порушення! На всі мої дзвінки у Приват та техпідтримки я чую тільки одне — це вирішуємо не ми, а автоматично система. Жодних пояснень", — повідомив він.

Скарга. Джерело: Мінфін

Відповідь ПриватБанку

У фінустанові відреагували на скаргу, зазначивши, що банк дійсно на цьому етапі проаналізував поточний стан та історію використання картки, і дійшов висновку про необхідність застосування обмежень.

"При прийнятті банком рішення про його скасування Ви будете додатково сповіщені по смс. При цьому Ви зможете користуватися особистими коштами при відсутності заборгованості", — додали в банку, не вдаючись у подробиці.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка "ПриватБанку" звинуватила фінустанову у порушенні її прав як споживача через блокування всіх рахунків. Жінка заявила, що такими діями банк підриває довіру громадян до фінансових установ, і збирається притягнути до відповідальності.

Також ми писали, що ПриватБанк ігнорує вимогу щодо повернення помилково перерахованих коштів військовослужбовцю. З відповідною скаргою звернулися родичі бійця, який перебуває на передовій.