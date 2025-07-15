ПриватБанк введет фиксированную плату за некоторые бесплатные услуги с 2026 года

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "ПриватБанк" с 1 января 2026 года заработают новые правила относительно части услуг. Согласно им, некоторые сервисы станут платными.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ПриватБанка.

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Как отмечается на портале, начиная с января 2026 года, банк установит фиксированную плату в 80 грн вместе с НДС за услугу отправки банковских карт по стране.

Что касается сервиса за организацию международной отправки перевыпущенных карт, то будет действовать разный тариф. Плата со следующего года будет зависеть от того, в какую страну нужно доставить карту.

То есть, до конца года клиенты еще могут заказать соответствующую услугу бесплатно. Сейчас можно получить шесть типов карт.

Что нужно знать об услуге доставки карт

Соответствующий сервис по доставке пластиковых карт распространяется на всю Украину и 48 стран мира. Заказать их можно:

для необходимости перевыпуска старой карты;

для получения "пластика" при открытии новой виртуальной карты в приложении "Приват24".

Заказывать ПриватБанк разрешает в приложении в несколько кликов. Для этого нужно:

зайти в меню "Все карты";

найти карту для перевыпуска;

войти в ее настройки;

нажать "Заказать карту";

в конце подтвердить заказ доставки.

После этого карта поступит либо через Новую Почту, либо Укрпочту.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке действуют особые правила оформления перевыпуска карт. Там сообщили, когда лучше отказаться и заказать новую.

Также сообщали, что у клиентов ПриватБанка есть возможность сэкономить на оплате услуг. Для этого необходимо делать расчеты через Приват24 с Visa.