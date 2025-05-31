ПриватБанк вводит новые ограничения на переводы — что ждет с 1 июня

Человек держит карту. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" информирует, что с 1 июня 2025 года в рамках обеспечения прозрачности функционирования рынка платежных услуг заработают новые ограничения на денежные переводы. Однако изменения не распространятся на некоторые платежи.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Подробнее о новых ограничениях на переводы

Как отмечается, в соответствии с Меморандумом украинских ведущих банков об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, в Украине ужесточатся требования к денежным переводам. Граничные лимиты составят 100 тыс. грн в месяц и будут касаться:

р2р переводов с карточных счетов граждан;

переводов через банковские реквизиты IBAN.

Ограничения коснутся исключительно переводов, осуществленных физлицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN в Украине и за рубежом.

Под них не подпадут платежи за товары и услуги, в частности:

оплата жилищно-коммунальных услуг;

покупки в точках продаж.

Также лимиты не будут касаться переводов:

между счетами одного клиента в одном банке;

клиентов с подтвержденными доходами сверх установленной суммы лимита (зарплаты, пенсии, соцвыплаты, другие доходы);

представителей волонтерских организаций.

В ПриватБанке отмечают, что нововведения на объемы карточных переводов в 100 тыс. грн ощутят на себе около 1,5% от общего числа клиентов банка. Однако для некоторых из них уже установлены повышенные лимиты на основе поданных заявок или индивидуальных решений банка, в частности благодаря подтверждению доходов.

Управление лимитами переводов

В банке сообщают, что будут заранее информировать клиентов об остатке по лимитам, в частности, если будут достигать 50% или 80%. Это позволит управлять транзакциями, избегая ограничений.

Для тех клиентов, которые не проинформировали банк о доходах, ввели и улучшают удобный технологический механизм управления лимитами денежных переводов.

"Клиенты ПриватБанка могут увеличить лимит карточных переводов в Приват24, обратиться в нашу службу поддержки через онлайн чат на сайте банка или по телефону 3700 или посетить отделение банка, где специалисты готовы помочь с любыми вопросами и предоставить дополнительную информацию", — добавили в банке.

Ранее мы писали, что ПриватБанк в рамках финмониторинга блокирует средства, предоставленные по программе "Пакет малыша". При таком развитии событий детские выплаты возвращаются на госсчета.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новый сервис, базирующийся на алгоритмах искусственного интеллекта. Он даст возможность получить краткое описание деловой репутации контрагентов.