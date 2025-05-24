Банкомати ПриватБанку іноді не видають кошти — що варто знати

Картка у банкоматі. Фото: УНІАН

Банкомати держфінустанови "ПриватБанк" іноді дають збої та не видають готівкові кошти. Про черговий подібний випадок з втратою 5 тис. грн розповів один з громадян.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу фінустанов.

Реклама

Читайте також:

Проблема зі збоєм у банкоматі ПриватБанку

Як повідомив чоловік, у квітні 2025 року у Кропивницькому у нього виникла проблема зі зняттям коштів у банкоматі ПриватБанку з картки Ощадбанку. Пристрій гроші списав, однак не видав.

Через це чоловік звернувся до банку з проханням повернення коштів, однак механізм повернення виявився довготривалим. Громадянин майже два місяці не може повернути кревні.

"01.04.2025 року намагався зняти 5000 грн з карти Ощадбанку в Приватбанківському банкоматі. Гроші банкомат не видав, а з рахунку списались. 02.04.2025 у відділенні Ощадбанку написав заяву на повернення коштів. Пройшло вже 49 днів, гроші ніхто не повернув. Як мені повернути свої незаконно відібрані кошти?" — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Процедура повернення коштів

Згідно з правилами, банк зобов'язаний здійснити перевірку на предмет зайвих коштів. Переважно повернення втрачених фінансів у банкоматі відбувається за два тижні, якщо йдеться про картки ПриватБанку. Інколи розслідування становить 30 днів.

У разі втрати коштів громадянин має написати заяву та надати у відділенні банку такі дані:

паспорт власника картки;

чек, квитанція (за наявності);

відомості про банкомат (адреса, номер пристрою).

Щодо зняття грошей з карти іншого банку — механізм може виявитися тривалішим. Очікувати доведеться від 45 до 120 днів. Причина більші тривалого терміну полягає в особливості функціонування платіжної системи.

"Якщо повернення коштів не буде проведено, за вашою заявкою буде сформовано пакет документів і передано в міжнародну платіжну систему. Зазвичай розгляд відбувається протягом 45–120 днів", — йдеться на порталі.

Раніше повідомлялося, що клієнти ПриватБанку можуть купувати віртуальні SIM-картки від операторів Kyivstar та lifecell. Це легко зробити у застосунку "Приват24".

Також ми писали, що у ПриватБанк на SWIFT-перекази встановлена комісія у розмірі 0,5% від суми, проте не менше ніж 5 грн. Водночас за певних умов комісію не стягують.