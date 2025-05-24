Банкомати ПриватБанку іноді не видають кошти — що варто знати

Банкомати ПриватБанку дають збій — як повернути кошти
Банкомати держфінустанови "ПриватБанк" іноді дають збої та не видають готівкові кошти. Про черговий подібний випадок з втратою 5 тис. грн розповів один з громадян.
Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу фінустанов.
Проблема зі збоєм у банкоматі ПриватБанку
Як повідомив чоловік, у квітні 2025 року у Кропивницькому у нього виникла проблема зі зняттям коштів у банкоматі ПриватБанку з картки Ощадбанку. Пристрій гроші списав, однак не видав.
Через це чоловік звернувся до банку з проханням повернення коштів, однак механізм повернення виявився довготривалим. Громадянин майже два місяці не може повернути кревні.
"01.04.2025 року намагався зняти 5000 грн з карти Ощадбанку в Приватбанківському банкоматі. Гроші банкомат не видав, а з рахунку списались. 02.04.2025 у відділенні Ощадбанку написав заяву на повернення коштів. Пройшло вже 49 днів, гроші ніхто не повернув. Як мені повернути свої незаконно відібрані кошти?" — йдеться у зверненні.
Процедура повернення коштів
Згідно з правилами, банк зобов'язаний здійснити перевірку на предмет зайвих коштів. Переважно повернення втрачених фінансів у банкоматі відбувається за два тижні, якщо йдеться про картки ПриватБанку. Інколи розслідування становить 30 днів.
У разі втрати коштів громадянин має написати заяву та надати у відділенні банку такі дані:
- паспорт власника картки;
- чек, квитанція (за наявності);
- відомості про банкомат (адреса, номер пристрою).
Щодо зняття грошей з карти іншого банку — механізм може виявитися тривалішим. Очікувати доведеться від 45 до 120 днів. Причина більші тривалого терміну полягає в особливості функціонування платіжної системи.
"Якщо повернення коштів не буде проведено, за вашою заявкою буде сформовано пакет документів і передано в міжнародну платіжну систему. Зазвичай розгляд відбувається протягом 45–120 днів", — йдеться на порталі.
Раніше повідомлялося, що клієнти ПриватБанку можуть купувати віртуальні SIM-картки від операторів Kyivstar та lifecell. Це легко зробити у застосунку "Приват24".
Також ми писали, що у ПриватБанк на SWIFT-перекази встановлена комісія у розмірі 0,5% від суми, проте не менше ніж 5 грн. Водночас за певних умов комісію не стягують.
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