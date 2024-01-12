Приват24 предлагает важную функцию во время войны — что важно знать

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный ПриватБанк запустил во время войны важную услугу, позволяющую оформлять и управлять своими страховками в онлайн-режиме через приложение. В Приват24 в разделе "Мои страховки" можно самостоятельно совершать соответствующие операции без посещения отделения.

Об этом сообщает Oboz.ua.

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Подробнее о сервисе "Страхование" в Приват24

Как отмечается, в разделе "Страхование" в Приват24 и веб-версии клиенты могут оформлять страховые услуги дистанционно. Благодаря сервису можно самому:

сообщить о страховом случае;

оформить выплату;

управлять платежами;

предоставить необходимые документы;

получить комментарии и контакты страховщика;

узнать результат по страховому случаю.

В частности, если человек получил травму и оформил договор "Защита на каждый день", то в приложении в пункте "Мои страховки" можно подать медицинскую справку. В основном этого будет достаточно для получения страховой выплаты.

В Привате можно застраховать:

недвижимость;

автомобиль;

здоровье (от несчастного случая);

туристическую поездку;

уберечься от мошенничества.

Источник: ПриватБанк

На какие суммы может рассчитывать клиент

Как правило, ежемесячный платеж составляет около 25–100 грн (зависит от страховой суммы). Чем меньше, тем меньше в итоге страховая сумма.

В частности, если выбрать "Защиту на каждый день", то это обойдется:

25 грн в месяц при страховой сумме в 50 тыс. грн;

50 грн — страховая сумма — 125 тыс. грн;

100 грн — страховая сумма — 250 тыс. грн.

"Защита на каждый день" — это практически страховка от травм. Есть "стандартная защита" (страхование не распространяется на несчастные случаи в результате военных действий), а есть отдельные продукты для тех, кто хочет застраховать несчастный случай в результате военных действий или активного занятия спортом. Важно: такую страховку могут оформить только гражданские", — отмечает издание.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк создал новую функцию — Конверты, предназначенные для сбора донатов и накопления средств. В соцсетях уже отметили, что это очень похоже на "Банки" в monobank. Соучредитель mono Олег Гороховский тоже отреагировал на нововведения от Привата.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка могут получить банковскую карту, которую доставят "Новой почтой", как в Украине, так и в шести странах Европы. Эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно и украинцы могут воспользоваться ею до конца апреля 2024 года.