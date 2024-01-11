У Приват24 з'явилися Конверти — для чого вони потрібні

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

ПриватБанк створив нову функцію — Конверти, які призначені для збору донейтів та накопичення коштів. В соцмережах вже відмітили, що це дуже схоже на "Банки" у monobank. Співзасновник mono Олег Гороховський теж відреагував на нововведення від Привату.

Для чого потрібні Конверти та як ними користуватися розповіла пресслужба ПриватБанку.

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Для чого потрібні Конверти в Приват24

Конверти призначені для збору донейтів, накопичення коштів та керування власними витратами, пояснюють у банку. Тобто "конвертом" можна розраховуватися, як звичайною карткою, а можна збирати на благодійність, залучаючи своїх друзів та знайомих (із телефонної книги чи поширити посилання в соцмережах). Крім того, "конверт" можна "заклеїти" до певного строку або суми, додають у банку.

Якщо використовувати "конверт" для збору коштів, то можна подивитися на відкриту статистику – скільки грошей уже вдалося зібрати.

Як користуватися Конвертами в Приват24

Для того, щоб скористатися функцією, для початку треба оновити мобільний застосунок Приват24. У нижньому правому куті з’явиться конверт із позначкою beta.

Щоб користуватися "конвертами" для заощадження грошей, можна розподілити свою зарплату, наприклад, на п’ять конвертів за статями витрат (оренда і комунальні послуги; значні витрати; розваги; непередбачені витрати, фінансова "подушка безпеки"). Максимум можна створити 15 "конвертів".

Також за допомогою функції "Конверт" можна накопичувати кошти разом із друзями чи родиною. Для цього треба обрати "Запросити друга" і надіслати лінк тим, з ким хочете накопичувати. Друзі мають прийняти запрошення, й у процесі накопичення бачитимуть суму вкладу кожного учасника.

Як відреагував monobank на аналог "Банки"

Співзасновник mono Олег Гороховський назвав "конверти" ПриватБанку "вбивцею Банок" та опублікував у своєму Телеграм-каналі смішні коментарі з соцмереж, які писали користувачі під новиною про "конверти". Ось деякі з них:

В якому відділенні відкривали банку, там її і розбивайте

Деякі люди за звичкою будуть шукати там другу частину зп

"Оперативно спрацювали"

Реакція на "конверти" від Приват24 в соцмережах. Скриншот: twitter.com/Drudyak

Проте не всі користувачі соцмереж поставилися до новини жартівливо - дехто зрадів, що відтепер можна донатити без комісії, яка раніше йшла при переказі грошей з Приват24 на "Банки" від mono.

Нагадаємо, що клієнти ПриватБанку мають можливість отримати банківську картку, яку доставлять "Новою поштою", як в Україні, так і у шести країнах Європи. Ця послуга надається абсолютно безкоштовно, і українці можуть скористатися нею до завершення квітня 2024 року.