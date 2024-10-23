Снятие наличных за рубежом — ПриватБанк изменил правила

Передача наличных денег. Фото: shutterstock.com

ПриватБанк ввел для своих клиентов новую услугу — снятие наличных денег на кассе при оплате картой за границей. Услуга была реализована в сотрудничестве с Mastercard и позволяет избежать дополнительных комиссий иностранных банков-эквайеров.

Об этом сообщил член правления банка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко в среду, 23 октября.

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Снятие наличных денег за границей

"Покупка с выдачей наличных благодаря ПриватБанку стала очень популярным в Украине сервисом, который доступен во всех ведущих торговых сетях и им охотно пользуются жители большинства украинских городов. Теперь привычно получать наличные на кассе украинцы могут и за рубежом", — заявил Мусиенко.

Согласно нововведению, если клиент ПриватБанка совершает покупку в торговой сети с картой Mastercard, он может спросить кассира о возможности снятия наличных непосредственно на месте. Этот сервис уже активно используется в Германии в таких сетях как Netto Marken-Discount, dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle, а также в Польше — в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Доступность услуги распространяется также на другие страны ЕС, Великобритании и Австралии.

Напомним, ПриватБанк сообщил о новой программе поддержки клиентов, пользующихся переводами денег по номеру телефона. Теперь за каждый такой перевод можно получить кэшбек до 15 тысяч гривен.

Также мы писали, что ПриватБанк не позволяет гражданам пересылать деньги своим бывшим клиентам, с которыми разорвали сотрудничество и открыли счета в других банках. О невозможности перевести деньги на имя таких лиц жалуются клиенты.