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ПриватБанк запустив послугу зняття готівки на касі за кордоном без комісії

23 жовтня 2024 23:57
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Зняття готівки за кордоном — ПриватБанк змінив правила
Передача готівки. Фото: shutterstock.com
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

ПриватБанк запровадив для своїх клієнтів нову послугу — зняття готівки на касі під час оплати карткою за кордоном. Послуга була реалізована у співпраці з Mastercard і дозволяє уникнути додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів.

Про це повідомив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко у середу, 23 жовтня.

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Зняття готівки за кордоном

"Покупка з видачею готівки завдяки ПриватБанку стала дуже популярним в Україні сервісом, який доступний у всіх провідних торговельних мережах і ним охоче користуються жителі більшості українських міст. Відтепер звично отримувати готівку на касі українці можуть і за кордоном", — заявив Мусієнко.

Згідно з нововведенням, якщо клієнт ПриватБанку здійснює купівлю в торговій мережі з карткою Mastercard, він може запитати у касира про можливість зняття готівки безпосередньо на місці. Цей сервіс уже активно використовується в Німеччині у таких мережах, як Netto Marken-Discount, dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle, а також у Польщі — в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Доступність послуги поширюється також на інші країни ЄС, Великобританію та Австралію.

Нагадаємо, ПриватБанк повідомив про нову програму підтримки клієнтів, які користуються переказами грошей за номером телефону. Тепер за кожен такий переказ можна отримати кешбек до 15 тис. гривень.

Також ми писали, що ПриватБанк не дозволяє громадянам пересилати гроші своїм колишнім клієнтам, з якими розірвали співпрацю і які відкрили рахунки в інших банках. Про неможливість здійснити переказ грошей на ім'я таких осіб скаржаться клієнти.

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