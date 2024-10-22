Блокування рахунків — ПриватБанк не дозволяє у деяких випадках пересилати гроші

Банківська картка. Фото: УНІАН

Державна фінустанова "ПриватБанк" не дозволяє громадянам пересилати гроші своїм колишнім клієнтам, з якими розірвали співпрацю і які відкрили рахунки в інших банках. Про неможливість здійснити переказ грошей на ім'я таких осіб скаржаться клієнти.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Як зазначається у повідомленні, банк розірвав з клієнтом співпрацю. Він відкрив рахунок в іншому банку як фізособа-підприємець, однак виявилось, що на його рахунок у новому банку з картки ПриватБанку неможливо переказати кошти.

"Пишу за ситуацію чоловіка. Влітку ПриватБанк розірвав стосунки, оскільки карта чоловіка потрапила під фінмоніторинг і за 20 тис. грн ± надходжень на місяць, банк розірвав стосунки, ну боже з ним із тим Приватом, гроші забрали і забули за нього. У вересні чоловік відкрив ФОП, рахунок відкрили в Моно, працював спокійно протягом місяця, і тут, прикол, клієнти чоловіка не можуть переказати йому гроші за товар зі своїх карток та розрахункових рахунків з ПриватБанку! І лише з Привату, з решти банків жодних проблем! Подумали, глюк, ну буває… Ан неєєєт, не глюк, і за два дні те ж саме!", — йдеться у скарзі.

Жінка зазначила, що ПриватБанк пише своїм клієнтам наступне: "На жаль, здійснити приймання платежів на адресу даної компанії у нашому банку неможливо! Змушені Вам відмовити у даному платежі!".

"Все, завіса, напрацювалися… При зверненні на підтримку Привату жодних пояснень не дають! А клієнтів, у яких тільки один банк, і той Приват, дуже багато (і, як виявилося, така ж проблема не тільки у чоловіка, а в багатьох, кого відшив Приват, а тепер вставляє палиці у колеса для підприємців!). Підвищуємо економіку країни!", — резюмувала жінка.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що кажуть у ПриватБанку

Представники банку не стали уточнювати деталі, чому саме обмежили права своїх клієнтів здійснювати перекази на рахунки в інших банках. Там наголосили, що банк працює виключно в рамках чинного законодавства та нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють відносини у секторі банківської діяльності.

Всі заходи здійснюють відповідно до внутрішніх процедур і відповідають вимогам щодо безпеки та дотримання правил фінмоніторингу в Україні.

"Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Наразі, обслуговування вашого чоловіка обмежене. Для зарахування коштів від інших користувачів на інший рахунок, рекомендуємо використовувати канали поповнення банку, в якому він відкритий", — йдеться у поясненні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з клієнтки ПриватБанк автоматично списав кошти з рахунків. Жінка отримала на картку 1 799 гривень від Фонду соціального страхування України, але ці кошти були автоматично списані банком, тепер вона вимагає їх повернення.

Також ми писали, що з клієнта ПриватБанку стягнуть у судовому порядку 13,62 тис. гривень заборгованості за тілом кредиту з викрадених карток. До суду подала сама фінустанова.