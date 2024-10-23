ПриватБанк запровадив нову послугу за кордоном — українці будуть знімати гроші по-новому

Людина біля банкомата. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" змінила правила зняття готівки за кордоном. Запровадивши нову послугу, банк став новатором з-поміж інших банківських установ.

Про це повідомив пресцентр банку.

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Клієнти ПриватБанку будуть знімати гроші за кордоном по-новому

Як зазначається, банк у співпраці з Mastercard став лідером серед українських фінустанов, запустивши послугу зняття готівкових грошей на касі. При цьому це можливо без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів.

Таким чином, всі клієнти фінустанови мають змогу знімати гроші разом з оплатою товарів та послуг не лише в Україні, а й за кордоном.

За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, здійснення покупок з видачею готівки через ПриватБанк стало доволі популярною послугою в Україні. Такий сервіс доступний в усіх торговельних точках, ним активно користуються жителі.

"Відтепер звично отримувати готівку на касі українці можуть і за кордоном", — зауважив він.

Як можна скористатися сервісом

Клієнти банку у разі розрахунку за товари за кордоном в торговій мережі карткою Mastercard за необхідності можуть отримати готівкові кошти прямо на касі.

Щоб скористатися сервісом, здійснюючи покупку в магазині, потрібно попередньо запитати у касира, чи доступна відповідна послуга.

Нині клієнти банку найчастіше знімають готівку у Німеччині, Польщі, інших країнах ЄС, Британії та Австралії.

Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк повідомив про нову програму підтримки клієнтів, які користуються переказами грошей за номером телефону. Тепер за кожен такий переказ можна отримати кешбек до 15 тис. гривень.

Також ми писали, що ПриватБанк не дозволяє громадянам пересилати гроші своїм колишнім клієнтам, з якими розірвали співпрацю і які відкрили рахунки в інших банках. Про неможливість здійснити переказ грошей на ім'я таких осіб скаржаться клієнти.