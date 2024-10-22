ПриватБанк виплатить українцям кешбек до 15 тис. грн — деталі

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" повідомив про нову програму підтримки клієнтів, які користуються переказами грошей за номером телефону. Тепер за кожен такий переказ можна отримати кешбек до 15 тис. гривень.

Про це інформує пресслужба банку.

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Як зазначається, з 15 жовтня до кінця поточного року у разі переказу коштів від 150 гривень за номером телефону в мобільному застосунку "Приват24" на картку Visa клієнти отримають кешбек від 150 до 15 тис. гривень, а також змогу виграти гаджети Apple: iPhone 16, MacBook Air чи iPad.

У фінустанові розповіли, що на сьогодні близько 4 млн клієнтів вже підключили послугу, що дає змогу робити перекази коштів на картки за номером телефону та не передавати інформацію своєї картки. Здійснювати безпечні перекази за номером телефону можна:

на картки клієнтів ПриватБанку;

на картки закордонних фінустанов.

Як долучитися до акції ПриватБанку

Для того, щоб почати користуватися відповідною послугою "Переказ коштів за номером телефону", потрібно зробити кілька кроків:

у "Приват24" натиснути на власне фото;

обрати розділ "Налаштування";

перейти в меню "Платіжні налаштування";

обрати картку за замовчуванням;

натиснути "Встановити".

Водночас, щоб переказати кошти за номером телефону у "Приват24", необхідно:

натиснути "Переказ на картку";

у новому вікні вибрати одержувача з телефонної книги;

ввести його номер телефону замість номеру картки;

кошти надійдуть одержувачеві онлайн.

Для того, щоб взяти участь в програмі винагород за перекази за номером телефону з Visa, необхідно зареєструватися на порталі банку.

"В розіграші кешбеків та техніки Apple бере участь кожен переказ з Visa за номером телефону від 150 грн, здійснений в період дії програми", — додали у банку.

Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк не дозволяє громадянам пересилати гроші своїм колишнім клієнтам, з якими розірвали співпрацю і які відкрили рахунки в інших банках. Про неможливість здійснити переказ грошей на ім'я таких осіб скаржаться клієнти.

Також ми писали, що ПриватБанк дозволяє встановлювати ліміти на суму розрахунків у мережі інтернет, щоб убезпечити протиправне списання. Однак це правило діє не на всіх шахраїв, лише з "ризикових сайтів".