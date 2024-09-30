ПриватБанк создал уникальный сервис — консультации на жестовом языке

Применение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщили о запуске уникального сервиса для особой категории граждан. Речь идет об услуге видеоконсультаций на жестовом языке в приложении "Приват24".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Сервис видеоконсультаций на жестовом языке в ПриватБанке

Как отметили в финучреждении, в приложении "Приват24" доступен сервис видеоконсультаций на украинском жестовом языке.

"Это уникальное решение для банковских приложений в Украине, разработанное специалистами ПриватБанка, которое позволяет клиентам, общающимся на жестовом языке, получать консультации непосредственно от специалистов банка", — сообщили в пресс-службе.

В банке рассказали, что специалисты овладели жестовым языком за три месяца благодаря профессиональным тренерам Всеукраинской ассоциации переводчиков жестового языка и людей с инвалидностью, но очень волновались перед запуском. Однако уже обработали первые звонки.

"Первые звонки прошли очень успешно, и мы всей командой гордимся, что реализовали такой сервис. Помогать людям решать вопрос так, как еще полгода назад казалось невозможным, — невероятное вдохновение для каждого из членов нашей команды, а особенно наших — теперь жестоговорящих — специалистов", — поделились в финучреждении.

Как клиентам воспользоваться услугой

Также в пресс-службе объяснили, как клиентам воспользоваться сервисом видеоконсультаций на жестовом языке в приложении "Приват24".

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно:

зайти в мобильное приложение "Приват24";

вверху справа на экране войти в раздел "Коммуникации" (значок наушников);

выбрать раздел "Консультация на жестовом языке".

Сервис был введен в рамках выполнения "Стратегии безбарьерности ПриватБанка". Как известно, в Украине, по данным ВОЗ, нарушение слуха разной степени есть у 2,1 млн граждан, из которых примерно для 230 тыс. человек основным или одним из основных способов коммуникации является жестовый язык.

Что еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке расширили географию доставки платежных карт для клиентов за рубежом. Теперь еще в ряде стран можно бесплатно получить карту через Укрпочту.

Также мы писали, что ПриватБанк объяснил, как клиентам отказаться от кредитного лимита. С такой просьбой обращаются сами украинцы, не желая иметь и намека на возможность оформления кредитов.