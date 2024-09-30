ПриватБанк створив унікальний сервіс — консультації жестовою мовою

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "ПриватБанк" повідомили про запуск унікального сервісу для особливої категорії громадян. Йдеться про послугу відеоконсультацій жестовою мовою у застосунку "Приват24".

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Сервіс відеоконсультацій жестовою мовою у ПриватБанку

Як зазначили у фінустанові, у застосунку "Приват24" доступний сервіс відеоконсультацій українською жестовою мовою.

"Це унікальне рішення для банківських застосунків в Україні, розроблене фахівцями ПриватБанку, яке дозволяє клієнтам, які спілкуються жестовою мовою, отримувати консультації безпосередньо від фахівців банку", — повідомили у пресслужбі.

У банку розповіли, що фахівці опанували жестову мову за три місяці завдяки професійним тренерам Всеукраїнської асоціації перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю, проте дуже хвилювались перед запуском. Однак уже опрацювали перші дзвінки.

"Перші дзвінки пройшли надзвичайно успішно, і ми усією командою пишаємось, що реалізували такий сервіс. Допомагати людям вирішувати питання так, як ще пів року тому здавалось неможливим, — неймовірне натхнення для кожного з членів нашої команди, а особливо наших — тепер жестомовних — фахівців", — поділились у фінустанові.

Як клієнтам скористатися послугою

Також у пресслужбі пояснили, як клієнтам скористатися сервісом відеоконсультацій жестовою мовою у застосунку "Приват24".

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно:

зайти в мобільний застосунок "Приват24";

вгорі праворуч на екрані увійти в розділ "Комунікації" (значок навушників);

обрати розділ "Консультація жестовою мовою".

Сервіс запровадили в рамках виконання "Стратегії безбар’єрності ПриватБанку". Як відомо, в Україні, за даними ВООЗ, порушення слуху різного ступеня є у 2,1 млн громадян, з яких приблизно для 230 тис. осіб основним чи одним з основних способів комунікації є жестова мова.

Що ще варто знати

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