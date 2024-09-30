ПриватБанк створив унікальний сервіс — консультації жестовою мовою

ПриватБанк запустив новий сервіс — у чому унікальність
У державній фінустанові "ПриватБанк" повідомили про запуск унікального сервісу для особливої категорії громадян. Йдеться про послугу відеоконсультацій жестовою мовою у застосунку "Приват24".
Про це повідомляє пресслужба банку.
Сервіс відеоконсультацій жестовою мовою у ПриватБанку
Як зазначили у фінустанові, у застосунку "Приват24" доступний сервіс відеоконсультацій українською жестовою мовою.
"Це унікальне рішення для банківських застосунків в Україні, розроблене фахівцями ПриватБанку, яке дозволяє клієнтам, які спілкуються жестовою мовою, отримувати консультації безпосередньо від фахівців банку", — повідомили у пресслужбі.
У банку розповіли, що фахівці опанували жестову мову за три місяці завдяки професійним тренерам Всеукраїнської асоціації перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю, проте дуже хвилювались перед запуском. Однак уже опрацювали перші дзвінки.
"Перші дзвінки пройшли надзвичайно успішно, і ми усією командою пишаємось, що реалізували такий сервіс. Допомагати людям вирішувати питання так, як ще пів року тому здавалось неможливим, — неймовірне натхнення для кожного з членів нашої команди, а особливо наших — тепер жестомовних — фахівців", — поділились у фінустанові.
Як клієнтам скористатися послугою
Також у пресслужбі пояснили, як клієнтам скористатися сервісом відеоконсультацій жестовою мовою у застосунку "Приват24".
Для того, щоб скористатися послугою, потрібно:
- зайти в мобільний застосунок "Приват24";
- вгорі праворуч на екрані увійти в розділ "Комунікації" (значок навушників);
- обрати розділ "Консультація жестовою мовою".
Сервіс запровадили в рамках виконання "Стратегії безбар’єрності ПриватБанку". Як відомо, в Україні, за даними ВООЗ, порушення слуху різного ступеня є у 2,1 млн громадян, з яких приблизно для 230 тис. осіб основним чи одним з основних способів комунікації є жестова мова.
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