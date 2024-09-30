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Клієнт ПриватБанку втратив майже 445 тис. грн з рахунку — рішення суду

30 вересня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнт вимагає від ПриватБанку повернути втрачені кошти — деталі справи
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнти державного ПриватБанку скаржаться на зникнення коштів з рахунків. Один з постраждалих стверджує, що без його згоди було списано значну суму, і вимагає від банку компенсацію у розмірі 441 766 гривень.

Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва.

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Деталі справи

Клієнт ПриватБанку вимагає компенсацію за несанкціоноване списання коштів з його рахунку. За словами чоловіка, 6 березня 2023 року з його банківського рахунку було здійснено кілька переказів на картки невідомих осіб на загальну суму 213 099 гривень без його відома та згоди. Після цього він подав заявку на блокування своїх карток, проте банк пізніше розблокував їх.

Клієнт вимагає від банку відшкодування в сумі 441 766 гривень, включаючи залишок коштів у розмірі 143 478 гривень, які були на рахунку до здійснення переказів, 69 621 гривню, пеню в розмірі 28 666 гривень, а також компенсацію моральної шкоди на суму 200 тисяч гривень.

20 березня 2023 року, після поданої чоловіком заяви, Оболонська окружна прокуратура Києва внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України). Під час перевірки руху коштів ПриватБанк виявив, що перекази відбулися через інтернет-платежі з використанням 3D-Security, при цьому дані картки були введені вручну через термінали сторонніх банків — "Південний" і "ПУМБ". Невідомі отримувачі коштів поки не встановлені.

Що вирішив суд

Суд відхилив позов чоловіка до ПриватБанку про компенсацію коштів. Згідно з рішенням суду, клієнт самостійно сприяв розкриттю облікової інформації та надав доступ до свого облікового запису "Приват-24" сторонньому пристрою.

У судовій справі зазначено, що 6 березня 2023 року позивач, пройшовши верифікацію у "Приват-24" через фішингове посилання, авторизував вхід до свого акаунту з іншого пристрою. За даними банку, на його фінансовий номер надійшов дзвінок для підтвердження входу, на який чоловік відповів ствердно через IVR-опитування.

Під час аудіозапису розмови з оператором він зізнався, що перейшов за посиланням на OLX, де йому було запропоновано ввести дані картки, включаючи її термін дії та CVV-код. На запитання оператора, чи передавав він ПІН-код, чоловік відповів, що не пам’ятає всіх деталей.

Через такі дії позивача сторонні особи отримали доступ до його акаунту в "Приват-24" та коштів на рахунках, що стало підставою для відмови в задоволенні його позову.

Що ще треба знати

Нагадаємо, жінка розмістила оголошення на сайті OLX і незабаром виявила зникнення 43 500 гривень з картки державного ПриватБанку. У фінустанові заявили, що відповідальність за інцидент лежить на самій клієнтці, оскільки вона розголосила інформацію, яка призвела до втрати коштів.

Також ми писали, що клієнти держфінустанови ПриватБанк скаржаться на несправедливу систему страхових виплат на випадок захворювань. Українець сплачував кошти роками, а коли виникла потреба — йому відмовили у виплатах.   

ПриватБанк гроші банки шахрайство банківські карти рахунки

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