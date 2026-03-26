Україна
ПриватБанк запустил новую услугу для расчетов: как работает

ПриватБанк запустил новую услугу для расчетов: как работает

Дата публикации 26 марта 2026 07:01
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE

В конце марта 2026 года государственный "ПриватБанк" расширил возможности для своих клиентов. Финучреждение запустило в мобильном приложении "Приват24" сервис IBAN-сканер для мгновенного заполнения реквизитов, призванный упростить повседневные платежи.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Подробнее о новой услуге в ПриватБанке

Как отмечается, новая услуга IBAN-сканер призвана облегчить клиентам процедуру ввода банковских реквизитов для платежей. Теперь это можно делать благодаря наведению камеры смартфона с мобильным приложением "Приват24" на необходимые комбинации цифр.

"Сканировал — заплатил: в Приват24 появился IBAN-сканер для мгновенного заполнения реквизитов. Самый популярный мобильный банк в Украине получил новую фичу, которая может существенно упростить повседневные платежи. В приложении Приват24 запустили сканер IBAN — теперь пользователям не нужно вручную вводить длинные банковские реквизиты, достаточно просто навести камеру смартфона", — объясняют в банковском учреждении.

Такое решение является частью глобального движения банка в направлении так называемых "невидимых платежей", когда технология максимально уберет лишние действия со стороны пользователя.

Читайте также:

Как работает IBAN-сканер в "Приват24"

По информации финучреждения, новая услуга способна автоматически распознавать:

  • номера счетов из квитанции;
  • комбинацию цифр счетов;
  • выписки;
  • фото с IBAN.

В банке отмечают, что такой инструмент поможет в оплате коммунальных услуг, налогов, сервисов или переводов физлицами-предпринимателями.

После считывания необходимых данных IBAN-сканером в "Приват24" они мгновенно подтянутся в платежную форму. Такой подход позволит не только сэкономить время, но и минимизировать риски допущения ошибок при вводе цифр со счетов.

ПриватБанк
Приложение. Источник: ПриватБанк

Пользователи "Приват24" могут найти функцию IBAN-сканер в приложении следующим образом:

  • для этого надо зайти в раздел "Платежи";
  • выбрать опцию "По реквизитам";
  • нажать на иконку сканера.
ПриватБанк
IBAN-сканер. источник: ПриватБанк

В ПриватБанке ожидают, что новый функционал позволит сделать массовые платежи более оперативными и доступными. Особенно это актуально для тех клиентов, у которых незначительный уровень цифровых навыков.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинцам не терять со счетов в ПриватБанке разрешенные для оплаты в интернете суммы из-за мошеннических действий. Клиенты могут закрыть соответствующую функцию для обеспечения безопасности денег.

Еще Новини.LIVE писали, что уже с апреля клиентам ПриватБанка придется платить больше за некоторые переводы с картами Mastercard. Речь идет о завершении действия льготного периода сниженных тарифов.

Частые вопросы

Как работает новая услуга ПриватБанка "Запрос на оплату"

Также в ПриватБанке действует новая услуга, предусматривающая распределение общих расходов "Запрос на оплату". Такая возможность призвана упростить распределение общих расходов без дополнительного обмена данными между картами. Сервис в "Приват24" касается расчета за совместные покупки, оплаты счетов в кафе и ресторанах, расчетов за такси и приобретения подарков. Граждане, которые осуществили оплату, смогут с помощью новой функции отправлять другим участникам запросы на возврат части средств.

Какие еще улучшения для оплаты доступны в ПриватБанке

Кроме того, для бизнес-клиентов улучшился процесс оформления и оплаты заказов в онлайн-магазинах благодаря подключению LiqPay к Chekly. Это позволяет принимать онлайн-платежи от клиентов в Shopify-магазине более оперативно и в любое время.
Среди преимуществ подключения: наращивание продаж благодаря апсейлам, кросс-сейлам и триггерам доверия, поддержка украинских служб доставки и полная локализация, доступ к аналитике и маркетинговым инструментам в кабинете.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
