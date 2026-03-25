Лимиты на расчеты в Приват24: почему клиенты теряют деньги

Банковская карта и смартфон. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут терять без предупреждений со счетов госфинучреждения "ПриватБанк" определенные суммы средств, но в финучреждении советуют обращаться в киберполицию. В частности, один из клиентов случайно обнаружил противоправные 34 транзакции на общую сумму около 1 200 грн.

Об этом информирует издание Новини.LIVE со ссылкой на портал "Минфин", где украинцы могут оставлять отзывы о работе банков.

Несанкционированные списания со счетов клиентов ПриватБанка

Один из клиентов рассказал о проблеме противоправного списания средств с банковского счета. Проблему заметил во время проверки баланса счета в мобильном приложении.

Незаконное списание денежных средств произошло с кредитной карты ПриватБанка для якобы оплаты услуг в Facebook. Клиент утверждает, что не имеет бизнес-аккаунта в этой соцсети и банковская карта, с которой произошло списание, не подвязана к аккаунту.

Гражданин обратился за разъяснением в банк, ведь ни об одной из 34 транзакций финучреждение не предупредило.

"Списание денежных средств с моей карты осуществлялось 19.03.2026 различными платежами в течение 20 мин. пока не закончились средства на счете. Всего за этот период по моему счету было осуществлено без моего на то разрешения 34 транзакции на сумму более 1229 гривен в пользу Facebook. Все платежи состоялись в счет кредитных средств. Я вообще не имею бизнес-аккаунта в Facebook и моя банковская карта с которой состоялось списание не подвязана к моему аккаунту в Facebook. Шокирует то, что ни по одной из 34 транзакций от банка мне не было отправлено ни одного СМС или сообщения о необходимости подтверждения платежа", — пишет гражданин.

По его словам, в банке ему отказали в принятии заявления на спорную транзакцию со ссылкой на, то что они не осуществляют внутренних расследований и инициировать возврат средств не могут. Там заявили, что речь идет о работе мошенников, поэтому посоветовали обратиться в киберполицию.

Как обезопасить онлайн-расчеты в ПриватБанке

По информации ПриватБанка, клиенты могут сами контролировать безопасность онлайн-расчетов. На такие случаи предусмотрен предохранитель оплаты в интернете. Фиксированные суммы, разрешенные для операций, призваны обезопасить средства от несанкционированных списаний.

По умолчанию установлен лимит в 2 000 грн в сутки, однако его можно самостоятельно снизить через мобильное приложение "Приват24", нажав на переключатель "Оплата в Интернете". Именно эта указанная сумма не будет требовать подтверждения.

Для того, чтобы полностью обезопасить средства от противоправных списаний онлайн, клиентам советуют деактивировать функцию "Оплата в Интернете". После этого онлайн-расчеты станут невозможны, кроме тех, которые потребуют подтверждения через SMS-сообщение или информирования в приложении.

Для того, чтобы изменить интернет-лимит, необходимо выполнить следующие шаги:

в "Приват24" найти нужную карту;

перейти в меню "Управление картой";

нажать на опцию "Лимиты";

зайти в раздел "Оплата в Интернете";

указать/изменить сумму онлайн-лимита.

Ранее мы рассказывали, что в марте клиенты ПриватБанка могут получить денежный бонус за открытие некоторых видов карт системы Mastercard. Финучреждение обещает начислить 50 грн за оформление.

Еще мы писали, что у ПриватБанке есть возможность получить кэшбэк за некоторые денежные переводы с картами Mastercard. В частности, меньше всего банк начислит 250 грн, а больше всего — 100 000 грн.

Как сообщить о факте мошенничества в "Приват24"

Клиенты в случае появления угроз могут отправить обращение в банк через приложение "Приват24". В частности, это можно сделать в случае поступления подозрительных звонков. Для этого нужно:

в приложении зайти в меню "Коммуникации";

перейти в раздел "Сообщить о мошенничестве";

описать ситуацию";

добавить подозрительный номер телефона;

указать данные и выбрать карту, с которой мошенники пытались получить данные;

указать детали ситуации;

выполнить дальнейшие рекомендации.

Какие действуют лимиты на переводы в ПриватБанке в 2026 году

В государственном банке продолжают действовать ограничения на отправку и получение средств. Один клиент имеет право в течение календарного месяца выполнять операции по переводам по Украине в таких рамках: