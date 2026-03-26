ПриватБанк запустив нову послугу для розрахунків: як працює

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці березня 2026 року державний "ПриватБанк" розширив можливості для своїх клієнтів. Фінустанова запустила у мобільному застосунку "Приват24" сервіс IBAN-сканер для миттєвого заповнення реквізитів, покликаний спростити повсякденні платежі.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Детальніше про нову послугу у ПриватБанку

Як зазначається, нова послуга IBAN-сканер покликана полегшити клієнтам процедуру введення банківських реквізитів для платежів. Тепер це можна робити завдяки наведенню камери смартфона із мобільним застосунком "Приват24" на необхідні комбінації цифр.

"Сканував — заплатив: у Приват24 з’явився IBAN-сканер для миттєвого заповнення реквізитів. Найпопулярніший мобільний банк в Україні отримав нову фічу, яка може суттєво спростити повсякденні платежі. У застосунку Приват24 запустили сканер IBAN — тепер користувачам не потрібно вручну вводити довгі банківські реквізити, достатньо просто навести камеру смартфона", — пояснюють у банківській установі.

Таке рішення є частиною глобального руху банку у напрямку до так званих "невидимих платежів", коли технологія максимально прибере зайві дії з боку користувача.

Як працює IBAN-сканер у "Приват24"

За інформацією фінустанови, нова послуга здатна автоматично розпізнавати:

номери рахунків з квитанції;

комбінацію цифр рахунків;

виписки;

фото з IBAN.

У банку наголошують, що такий інструмент допоможе в оплаті комунальних послуг, податків, сервісів або переказів фізособами-підприємцями.

Після зчитування необхідних даних IBAN-сканером у "Приват24" вони миттєво підтягнуться у платіжну форму. Такий підхід дозволить не тільки заощадити час, а й мінімізувати ризики допущення помилок під час введення цифр з рахунків.

Застосунок. Джерело: ПриватБанк

Користувачі "Приват24" можуть знайти функцію IBAN-сканер у застосунку наступним чином:

для цього треба зайти у розділ "Платежі";

обрати опцію "За реквізитами";

натиснути на іконку сканера.

IBAN-сканер. Джерело: ПриватБанк

У ПриватБанку очікують, що новий функціонал дозволить зробити масові платежі оперативнішими та доступнішими. Особливо це актуально для тих клієнтів, у яких незначний рівень цифрових навичок.

Часті питання

Як працює нова послуга ПриватБанку "Запит на оплату"

Також у ПриватБанку діє нова послуга, що передбачає розподіл спільних витрат "Запит на оплату". Така можливість покликана спростити розподіл спільних витрат без додаткового обміну даними між картками. Сервіс у "Приват24" стосується розрахунку за спільні покупки, оплати рахунків у кафе та ресторанах, розрахунків за таксі та придбання подарунків. Громадяни, які здійснили оплату, зможуть за допомогою нової функції надсилати іншим учасникам запити на повернення частини коштів.

Які ще покращення для оплати доступні у ПриватБанку

Окрім того, для бізнес-клієнтів покращився процес оформлення та оплати замовлень в онлайн-магазинах завдяки підключенню LiqPay до Chekly. Це дає змогу приймати онлайн-платежі від клієнтів у Shopify-магазині більш оперативно та у будь-який час.

Серед переваг підключення: нарощення продажів завдяки апсейлам, крос-сейлам і тригерам довіри, підтримка українських служб доставки та повна локалізація, доступ до аналітики та маркетингових інструментів у кабінеті.