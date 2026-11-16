Люди возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Клиентам ПриватБанка стала доступна новая возможность переводить и получать деньги через Apple Pay и Google Pay. Теперь для зачисления средств на карту можно создать специальную ссылку в Приват24, и отправителю не придется вручную вводить номер карты. За такую операцию банк не взимает дополнительной комиссии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк.

Реклама

Как получить перевод в ПриватБанке по ссылке

Клиенты банка могут самостоятельно создать ссылку для получения денег непосредственно в приложении Приват24. Ее можно отправить другому человеку через любой удобный мессенджер.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо:

Открыть Приват24 и нажать на карту, на которую нужно получить деньги. Перейти в меню Данные карты. Выбрать опцию Ссылка. Нажать Скопировать ссылку. Отправить скопированную ссылку человеку, который должен перечислить средства.

После этого отправитель сможет перейти по ссылке и осуществить оплату через Apple Pay или Google Pay. Таким образом, ему не нужно отдельно копировать номер карты получателя или переключаться между банковскими приложениями.

Читайте также:

Важно, что созданную ссылку можно использовать неоднократно. То есть клиенту не нужно генерировать новую ссылку для каждого перевода.

Как пополнить карту ПриватБанка через Apple Pay или Google Pay

Еще одна возможность, которую предлагает банк, — пополнение собственной карты с других карт, добавленных в цифровой кошелек Apple Pay или Google Pay.

Для этого необходимо:

Зайти в главное меню Приват24. Нажать кнопку Пополнить. Ввести сумму, на которую нужно пополнить карту. Выбрать способ оплаты через Apple Pay или Google Pay. Выбрать карту из цифрового кошелька. Подтвердить операцию с помощью Face ID или пароля.

После подтверждения платежа средства будут зачислены на вашу карту. Такой способ позволяет не вводить платежные реквизиты вручную.

Нужно ли платить комиссию за переводы по ссылке

Отдельно ПриватБанк сообщил об условиях использования нового сервиса. По информации финансового учреждения, дополнительных комиссий именно за перевод по ссылке не предусмотрено.

Клиенты могут отправлять ссылки другим людям, чтобы получать средства через цифровые кошельки, не платя отдельную дополнительную плату за эту возможность.

В то же время стоит учитывать, что речь идет именно об отсутствии дополнительной комиссии за перевод по ссылке. Общие тарифы банка на другие виды карточных операций зависят от типа карты и источника средств.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Приват24 упростили одну из услуг для бизнес-клиентов. Благодаря искусственному интеллекту приложение может автоматически распознавать банковские реквизиты с фотографий, файлов и скопированного текста. Это позволяет быстрее оформлять платежи без ручного ввода данных.

Также Новини.LIVE сообщали, какие лимиты на расходы за рубежом установил ПриватБанк в ноябре. Для оплаты товаров и услуг с гривневой карты действует ограничение в 200 000 грн в месяц, а для аренды жилья предусмотрен отдельный лимит. Украинцам, которые пользуются картами за рубежом, важно учитывать эти ограничения при планировании расходов.