Карта ПриватБанка в руке. Фото: Новини.LIVE

Картой ПриватБанка можно расплачиваться за границей так же, как и в Украине. Но стоит знать о месячных лимитах, установленных банком за пределами страны. Они касаются не только покупок в магазинах, но и оплаты различных услуг. В то же время на аренду жилья разрешено тратить гораздо больше. Известно, какие суммы доступны украинцам в ноябре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк.

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Сколько можно потратить с карты ПриватБанка

Клиенты ПриватБанка могут тратить с гривневой карты за рубежом до 200 000 гривен в месяц. Это ограничение касается оплаты товаров, работ и услуг. Например, покупок в магазинах, расчетов в кафе и других платежей. Сюда же банк относит и SWIFT-переводы для оплаты товаров и услуг.

Какие расходы на жилье за рубежом разрешены

Если вы живете за границей и снимаете квартиру, для таких расходов действует более высокий лимит. На аренду жилья и другие услуги проживания можно потратить до 500 000 гривен в месяц. Но платить нужно с валютного счета. Банк учитывает как SWIFT-переводы, так и платежи по карте за жилье.

Сколько валюты можно купить в Приват24

Если вы хотите купить доллары или евро перед поездкой, это можно сделать через Приват24. В месяц банк разрешает купить безналичную валюту на сумму до 200 000 гривен.

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Первого числа каждого месяца лимит обновляется. При этом деньги, которые вы потратили на покупку валюты, не вычитаются из лимита на покупки за рубежом.

Как перевести деньги за границу через Приват24

Через ПриватБанк можно также отправлять деньги за границу с помощью SWIFT. Такие переводы доступны с валютных счетов, если нужно оплатить товары или услуги для себя. В мобильном приложении Приват24:

Нажмите "Ещё". Выберите "SWIFT". Нажмите "Отправить".

Если вы пользуетесь Приват24 на компьютере, откройте "Сервисы", затем "Переводы" и "SWIFT".

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько наличных клиенты ПриватБанка могут снять в ноябре. Через кассу банка разрешено получить до 100 000 гривен в день, а за рубежом с гривневой карты — до 12 500 гривен за семь дней. Для валютных счетов действует отдельный лимит — до 200 000 гривен в эквиваленте в сутки.

Также Новини.LIVE рассказывали, как клиенты ПриватБанка могут выиграть зарядные станции EcoFlow и комплект Starlink. Для участия необходимо зарегистрироваться в акции и оплатить покупку картой Mastercard через сервис "Оплата в рассрочку". Подать заявку можно до 3 декабря.