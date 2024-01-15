Помощь ВСУ — ПриватБанк объявил экологический проект

Офис ПриватБанка. Фото: Новини. LIVE, Олег Переверзев

Государственное финучреждение "ПриватБанк" и Благотворительный фонд "Овес" запустили общий экологический проект. Он призван предоставить помощь украинской армии.

Об этом проинформировали в пресс-службе банка.

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Подробнее об экологическом проекте

Речь идет о сборе пластиковых бытовых крышек от различных пищевых продуктов. Их будут принимать в 240 отделениях ПриватБанка в столице, Днепре и Львове.

После чего передадут на перерабатывающие предприятия, а вырученные от этого деньги направят на закупку беспилотных аппаратов для военнослужащих.

Ожидается, что ежемесячно клиенты финучреждения смогут сдавать около 15 тонн пластиковых крышек. По подсчетам, за выручку можно будет закупить десять дронов.

Организаторы добавляют, что внедрение экологического проекта позволит решить вопрос увеличения сбора средств для ВСУ.

"Этот проект предоставляет еще один способ поддержать наших военных и в то же время оказывает экологический эффект от переработки пластиковых отходов", — отметили в банке.

Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, финучреждение "ПриватБанк" продолжает блокировать счета клиентов. При этом потерять доступ к собственным средствам можно даже при одном действии.

Также мы писали, что ПриватБанк запустил во время войны важную услугу, позволяющую оформлять и управлять своими страховками в онлайн-режиме через приложение. В "Приват24" в разделе "Мои страховки" можно самостоятельно совершать соответствующие операции без посещения отделения.