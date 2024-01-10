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ПриватБанк оновив правила для клієнтів щодо виплати зарплати — деталі

10 січня 2024 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк надав нові можливості для виплати зарплат — що змінилось
Картка ПриватБанку. Фото: Privatbank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державний ПриватБанк розповів про чергове оновлення функціоналу. Цього разу стосується виплати заробітних плат.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Оновлення правил щодо виплати зарплат

Як зазначається, зміни стосуються бізнес-клієнтів ПриватБанку. Тепер їм надано можливість виплачувати заробітну плату своїм підлеглим в мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу".

"Бізнес-клієнти ПриватБанку тепер мають унікальну можливість прямо у смартфоні створювати, редагувати та копіювати зарплатні відомості", — йдеться у повідомленні.

Завдяки оновленому функціоналу мобільного банку для "Приват24 для бізнес" клієнти зможуть не тільки переглядати та ставити підписи у вже створених зарплатних відомостях, а й створювати нові та робити платежі за ними.

Як пояснюють у пресслужбі фінустанови, зараз "левова частка" українського бізнесу виплачує зарплатню працівникам саме через ПриватБанк. Завдяки сучасним технологіям банку можна значно простіше здійснювати виплати, автоматизувавши процес. Це працює на ефективність бізнесу.

Обравши варіант виплати зарплати саме через ПриватБанк, зарахування можна здійснювати цілодобово та за кілька хвилин.

Зокрема, зарахування зарплатні однією відомістю на картки цього банку та картки інших фінустанов позбавляє здійснення додаткової роботи щодо створення низки відомостей, якщо працівники хочуть отримувати виплати у різних банках.

Також працює окрема лінія консультантів з підтримки бухгалтерів. Фахівці допоможуть вирішити зарплатні питання.

 

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли, коли можуть стягувати щомісяця кошти з платіжних карток клієнтів. Йдеться про додаткову комісію за обслуговування рахунку, якої можна уникнути.

Також ми писали, що ПриватБанк продовжує блокувати доступ до рахунків українців у рамках фінансового моніторингу. Відомо про три основні причини, через які фінустанова найчастіше розриває співпрацю з клієнтами.

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