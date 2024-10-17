ПриватБанк обновил правила относительно платежных карт — что изменилось

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" ввел изменения, которые доступны более чем в 1000 отделениях финучреждения. Речь идет о возможности оформления платежной карты национальной платежной системы "Простір".

Об этом информирует пресс-центр банка.

Читайте также:

Платежные карты системы "Простір" в ПриватБанке

Как рассказал член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, теперь карты платежной системы "Простір" стали доступны в каждом банковском отделении.

Прежде всего, они станут интересны тем гражданам, которым поступают на счета пенсионные и социальные государственные выплаты.

По словам Мусиенко, на сегодняшний день клиенты финучреждения при оформлении платежных карт имеют широкий выбор между картами международных и национальной платежных систем.

"ПриватБанк выпускает карты "Простір" как обычные карты для выплат, такую карту можно оформить для получения пенсионных, социальных выплат и выплат внутренне перемещенным лицам, или просто как карту для расчетов", — уточнил представитель банка.

Где можно использовать такие карты

"Простір" является украинской банковской многоэмитентной платежной системой массовых платежей, в которой расчет за товары и услуги, выдача наличных денег и другие операции выполняются с помощью платежных смарт-карт по технологии, разработанной НБУ. В настоящее время участниками платежной системы являются 55 учреждений. Карточки "Простір" принимаются к оплате как в терминальной сети Украины, так и в интернете.

Согласно сообщению ПриватБанка, использовать карты "Простір" можно во время:

расчета за покупки по всей Украине;

оплаты услуг в сети Интернет (коммунальные услуги, доставка, такси, другое);

получения наличных средств в банкоматах, кассах банков, POS-терминалах в магазинах, аптеках, АЗС;

перевода денег на другие платежные карты банков.

Объявление. Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк рассказал клиентам, кто подпадет под лимит, введенный НБУ с 1 октября 2024 года. Часть украинцев не сможет совершать переводы из-за ограничений на p2p-переводы.

Также в ПриватБанке сообщили о запуске уникального сервиса для особой категории граждан. Речь идет об услуге видеоконсультаций на языке жестов в приложении "Приват24".