ПриватБанк обновил правила относительно платежных карт — что изменилось

ПриватБанк ввел изменения относительно платежных карт — что нужно знать
Государственный "ПриватБанк" ввел изменения, которые доступны более чем в 1000 отделениях финучреждения. Речь идет о возможности оформления платежной карты национальной платежной системы "Простір".
Об этом информирует пресс-центр банка.
Платежные карты системы "Простір" в ПриватБанке
Как рассказал член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, теперь карты платежной системы "Простір" стали доступны в каждом банковском отделении.
Прежде всего, они станут интересны тем гражданам, которым поступают на счета пенсионные и социальные государственные выплаты.
По словам Мусиенко, на сегодняшний день клиенты финучреждения при оформлении платежных карт имеют широкий выбор между картами международных и национальной платежных систем.
"ПриватБанк выпускает карты "Простір" как обычные карты для выплат, такую карту можно оформить для получения пенсионных, социальных выплат и выплат внутренне перемещенным лицам, или просто как карту для расчетов", — уточнил представитель банка.
Где можно использовать такие карты
"Простір" является украинской банковской многоэмитентной платежной системой массовых платежей, в которой расчет за товары и услуги, выдача наличных денег и другие операции выполняются с помощью платежных смарт-карт по технологии, разработанной НБУ. В настоящее время участниками платежной системы являются 55 учреждений. Карточки "Простір" принимаются к оплате как в терминальной сети Украины, так и в интернете.
Согласно сообщению ПриватБанка, использовать карты "Простір" можно во время:
- расчета за покупки по всей Украине;
- оплаты услуг в сети Интернет (коммунальные услуги, доставка, такси, другое);
- получения наличных средств в банкоматах, кассах банков, POS-терминалах в магазинах, аптеках, АЗС;
- перевода денег на другие платежные карты банков.
Что еще стоит знать
Напомним, ПриватБанк рассказал клиентам, кто подпадет под лимит, введенный НБУ с 1 октября 2024 года. Часть украинцев не сможет совершать переводы из-за ограничений на p2p-переводы.
Также в ПриватБанке сообщили о запуске уникального сервиса для особой категории граждан. Речь идет об услуге видеоконсультаций на языке жестов в приложении "Приват24".
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