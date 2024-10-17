ПриватБанк оновив правила щодо платіжних карток — що змінилось

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" запровадив зміни, які доступні у понад 1000 відділень фінустанови. Йдеться про можливість оформлення платіжної картки національної платіжної системи "Простір".

Про це інформує пресцентр банку.

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Платіжні картки системи "Простір" у ПриватБанку

Як розповів член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, тепер картки платіжної системи "Простір" стали доступні у кожному банківському відділенні.

Передусім, вони стануть цікаві тим громадянам, яким надходять на рахунки пенсійні та соціальні державні виплати.

За словами Мусієнка, на сьогодні клієнти фінустанови під час оформлення платіжних карток мають широкий вибір між картками міжнародних та національної платіжних систем.

"ПриватБанк випускає картки "Простір" як звичайні картки для виплат, таку картку можна оформити для отримання пенсійних, соціальних виплат та виплат внутрішньо переміщеним особам, чи просто як картку для розрахунків", — уточнив представник банку.

Де можна використовувати такі картки

"Простір" є українською банківською багатоемітентною платіжною системою масових платежів, в якій розрахунок за товари та послуги, видача готівкових грошей та інші операції виконуються за допомогою платіжних смарт-карток за технологією, розробленою НБУ. Зараз учасниками платіжної системи є 55 установ. Картки "Простір" приймаються до оплати як у термінальній мережі України, так і в інтернеті.

Відповідно до повідомлення ПриватБанку, використовувати картки "Простір" можна під час:

розрахунку за покупки по всій Україні;

оплати послуг у мережі Інтернет (комунальні послуги, доставка, таксі, інше);

отримання готівкових коштів у банкоматах, касах банків, POS-термінали у магазинах, аптеках, АЗС;

переказу грошей на інші платіжні картки банків.

Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк розповів клієнтам, хто підпаде під ліміт, запроваджений НБУ з 1 жовтня 2024 року. Частина українців не зможе здійснювати перекази через обмеження на p2p-перекази.

Також у ПриватБанку повідомили про запуск унікального сервісу для особливої категорії громадян. Йдеться про послугу відеоконсультацій жестовою мовою у застосунку "Приват24".