ПриватБанк обновит тарифы — что изменится с 1 ноября

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" ожидается ряд тарифных изменений по определенным пакетам услуг с 1 ноября. Они коснутся физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом рассказал член правления банка Евгений Заграев, пишет издание "Минфин".

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В частности, в банке планируют отменить частично или полностью комиссии. Так, в тарифном пакете IT Expert будет отменено:

полностью комиссию по расчетно-кассовому обслуживанию;

частично комиссию по р2р-переводам для премиальных карт.

Тарифный пакет IT Expert будет предусматривать полную отмену комиссии в 0,5% (максимальная сумма которой — 50 грн) — для самозанятых фрилансеров и группы ФЛП IТ до 49 человек.

Тарифы для ФЛП. Источник: Минфин

Для РКО Тарифный пакет IT Expert будет предусматривать отмену комиссии в 1% за снятие наличных, до — не тарифицируется.

В ПриватБанке отметили, что в продукте Работа с ВЭД с октября текущего года по 31 марта следующего года не будет тарифицироваться комиссия за валютообмен, SWIFT-платежи будут стоить 10 долларов независимо от размера суммы.

"Бесплатное обслуживание действует в течение 6 месяцев с первой валютной операции в рамках тарифов "Бизнес ПРО", "Бизнес Комфорт", "Бизнес Стандарт". Акция действует для новых клиентов или тех, кто не пользовался валютными счетами более 180 дней", — сообщили в финучреждении.

Кроме того, в продукте РКО с 1 ноября не будет тарифицироваться обслуживание счета в первые три месяца для предпринимателей, которые откроют эти счета через онлайн-каналы. В частности:

официальный портал банка;

приложение "Приват24";

приложение "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, государственный "ПриватБанк" ввел изменения, которые доступны более чем в 1000 отделениях финучреждения. Речь идет о возможности оформления платежной карты национальной платежной системы "Простір".

Также мы писали, что новым руководителем государственного учреждения "ПриватБанк" стал шведский топ-банкир Микаэль Беркнерт. Такое решение принял наблюдательный совет банка.