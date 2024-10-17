ПриватБанк оновить тарифи — що зміниться з 1 листопада

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" очікується низка тарифних змін щодо певних пакетів послуг з 1 листопада. Вони торкнуться фізосіб-підприємців (ФОПів).

Про це розповів член правління банку Євген Заграєв, пише видання "Мінфін".

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Зокрема, у банку планують скасувати частково або повністю комісії. Так, у тарифному пакеті IT Expert скасують:

повністю комісію за розрахунково-касове обслуговування;

частково комісію за р2р-перекази для преміальних карток.

Тарифний пакет IT Expert передбачатиме повне скасування комісії у 0,5% (максимальна сума якої — 50 грн) — для самозайнятих фрілансерів та групи ФОП ІТ до 49 осіб.

Тарифи для ФОП. Джерело: Мінфін

Для РКО Тарифний пакет IT Expert передбачатиме скасування комісії в 1% за зняття готівки, до — не тарифікується.

У ПриватБанку зауважили, що у продукті Робота із ЗЕД з жовтня поточного року по 31 березня наступного року не тарифікуватиметься комісія за валютообмін, SWIFT-платежів коштуватимуть 10 доларів незалежно від розміру суми.

"Безкоштовне обслуговування діє протягом 6 місяців з першої валютної операції в межах тарифів "Бізнес ПРО", "Бізнес Комфорт", "Бізнес Стандарт". Акція діє для нових клієнтів або тих, хто не користувався валютними рахунками понад 180 днів", — повідомили у фінустанові.

Окрім того, у продукті РКО з 1 листопада не буде тарифікуватися обслуговування рахунку в перші три місяці для підприємців, які відкриють ці рахунки через онлайн-канали. Зокрема:

офіційний портал банку;

застосунок "Приват24";

застосунок "Дія".

Що ще варто знати

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" запровадив зміни, які доступні у понад 1000 відділень фінустанови. Йдеться про можливість оформлення платіжної картки національної платіжної системи "Простір".

Також ми писали, що новим керівником державної фінустанови "ПриватБанк" став шведський топбанкір Мікаель Бьоркнерт. Таке рішення ухвалила наглядова рада банку.