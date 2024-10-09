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ПриватБанк отримав нового керівника — що про нього відомо

9 жовтня 2024 10:21
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк обрав своїм керівником шведського банкіра
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Новим керівником державної фінустанови "ПриватБанк" став шведський топбанкір Мікаель Бьоркнерт. Таке рішення ухвалила наглядова рада банку.

Про це інформує пресслужба ПриватБанку.

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Детальніше про нового керівника ПриватБанку

"ПриватБанк обрав головою правління Мікаеля Бьоркнерта, який замінить на посту Герхарда Бьоша", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення завершило конкурсний відбір на міжнародному рівні, в якому брали участь висококваліфіковані кандидати як з України, так і з-за кордону.

 

Мікаель Бьоркнерт
Мікаель Бьоркнерт. Джерело: ПриватБанк

У пресслужбі зауважили, що обрання Бьоркнерта продемонструвало ефективність корпоративного управління банку та здатність України навіть на тлі війни залучати найкращих фахівців фінсектору. Відповідний крок підкреслює послідовність України в питанні інтеграції з Євросоюзом та прогрес у відповідному напрямку.

Щодо нового керівника, то Мікаель Бьоркнерт має понад 25 років досвіду роботи у фінсекторі та на лідерських позиціях, що підтверджує його унікальну експертизу для управління найбільшим держбанком України. Раніше він обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де успішно впроваджував ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу. Він також відомий на міжнародному рівні як експерт банківського сектору, та є радником вищого керівництва різних світових фінустанов зі стратегічних питань.

До роботи у Swedbank працював головою Ради директорів в Bankgirot (Швеція), керівником напрямку міжнародних транзакцій у Банку SEB (Естонія), членом Ради директорів в компанії Nasdaq (Швеція).

"У ПриватБанку пан Бьоркнерт зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів, завдяки чому банк залишатиметься надійним партнером, якому довіряють понад 18 мільйонів клієнтів", — додали у пресслужбі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПриватБанку раніше розповіли клієнтам, хто підпаде під ліміт, запроваджений Національним банком України (НБУ) з 1 жовтня 2024 року. Частина українців не зможе здійснювати перекази через обмеження на p2p-перекази.

Також ми писали, що клієнт державного "ПриватБанку", який перебуває за кордоном, зіткнувся з проблемою невидачі грошей з банкомату. Він звернувся до операторів із проханням повернути кошти, однак там затягують відповідну процедуру.

ПриватБанк призначення Україна банки керівники

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