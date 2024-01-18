Клиентов ПриватБанка лишают доступа к соцвыплатам — что известно

Банковская карта. Фото: Privatbank

Госфинучреждение "ПриватБанк" в рамках осуществления финансового мониторинга блокирует счета, на которые должна поступать денежная компенсация "Пакунок малюка". При этом услуга доступна только через этот банк.

Об этом говорится на портале Minfin.

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Как отмечается в сообщении клиента, в прошлом году ПриватБанк отказал в обслуживании, закрыв все счета, в частности, счет "Пакунок малюка" с деньгами на нем. Также сообщил, что клиент о прекращении сотрудничества был предупрежден.

Повторное открытие спецсчета для получения компенсации "Пакунок малюка" невозможно, поскольку эта услуга доступна только через ПриватБанк.

Также украинец пожаловался, что невозможно дозвониться на "горячую линию", а в приложение "Приват24" после блокировки система не пропускает.

"В том году ПриватБанк мне отказал в обслуживании, закрыл все счета, включая счет Пакунок малюка с деньгами на нем. И якобы проинформировал об этом, отправив письмо о расторжении обслуживания на оккупированную территорию. Сейчас мне нужно снова открыть этот спецсчет для получения компенсации Пакунок малюка, но в приложение меня не пускает, потому что мне закрыты все счета. На горячую линию не дозвониться, меня просто игнорируют. В чат-боте направляют звонить на горячую линию. Как мне поступить, чтобы получить государственную компенсацию за Пакунок малюка?", — говорится в обращении в банк.

Ответ ПриватБанка

Представители банка отреагировали на жалобу, пообещав проверить информацию. В то же время публично решили не объяснять, как гражданам действовать в случае блокировки счетов, на которые должна поступать государственная помощь "Пакунок малюка".

"К сожалению, нам не удалось идентифицировать вас. Уже обращаемся к вам в личные сообщения для того, чтобы уточнить ваш контактный номер телефона и проверить информацию", — отметили в банке.

Источник: Минфин

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Напомним, в ПриватБанке продолжается финансовый мониторинг, в рамках которого блокируют счета и доступ к приложению "Приват24" клиентов из-за подозрительных операций. Известно, возможно ли возобновление обслуживания в банке.

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк блокирует счета и разрывает отношения с клиентами, совершающими операции с криптовалютой. Для возобновления сотрудничества требуют решения правоохранительных органов о непричастности к мошенничеству.