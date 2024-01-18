Клиентов ПриватБанка лишают доступа к соцвыплатам — что известно

ПриватБанк замораживает счета с соцвыплатами украинцев — детали
Госфинучреждение "ПриватБанк" в рамках осуществления финансового мониторинга блокирует счета, на которые должна поступать денежная компенсация "Пакунок малюка". При этом услуга доступна только через этот банк.
Об этом говорится на портале Minfin.
Замораживание счетов с госпомощью "Пакунок малюка"
Как отмечается в сообщении клиента, в прошлом году ПриватБанк отказал в обслуживании, закрыв все счета, в частности, счет "Пакунок малюка" с деньгами на нем. Также сообщил, что клиент о прекращении сотрудничества был предупрежден.
Повторное открытие спецсчета для получения компенсации "Пакунок малюка" невозможно, поскольку эта услуга доступна только через ПриватБанк.
Также украинец пожаловался, что невозможно дозвониться на "горячую линию", а в приложение "Приват24" после блокировки система не пропускает.
"В том году ПриватБанк мне отказал в обслуживании, закрыл все счета, включая счет Пакунок малюка с деньгами на нем. И якобы проинформировал об этом, отправив письмо о расторжении обслуживания на оккупированную территорию. Сейчас мне нужно снова открыть этот спецсчет для получения компенсации Пакунок малюка, но в приложение меня не пускает, потому что мне закрыты все счета. На горячую линию не дозвониться, меня просто игнорируют. В чат-боте направляют звонить на горячую линию. Как мне поступить, чтобы получить государственную компенсацию за Пакунок малюка?", — говорится в обращении в банк.
Ответ ПриватБанка
Представители банка отреагировали на жалобу, пообещав проверить информацию. В то же время публично решили не объяснять, как гражданам действовать в случае блокировки счетов, на которые должна поступать государственная помощь "Пакунок малюка".
"К сожалению, нам не удалось идентифицировать вас. Уже обращаемся к вам в личные сообщения для того, чтобы уточнить ваш контактный номер телефона и проверить информацию", — отметили в банке.
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Напомним, в ПриватБанке продолжается финансовый мониторинг, в рамках которого блокируют счета и доступ к приложению "Приват24" клиентов из-за подозрительных операций. Известно, возможно ли возобновление обслуживания в банке.
Ранее мы сообщали, что ПриватБанк блокирует счета и разрывает отношения с клиентами, совершающими операции с криптовалютой. Для возобновления сотрудничества требуют решения правоохранительных органов о непричастности к мошенничеству.
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