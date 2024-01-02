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Чергові зміни у ПриватБанку — що треба знати про перекази валюти

2 січня 2024 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк запровадив чергові зміни щодо переказів з картки на картку
Банківська картка. Фото: Privatbank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державний ПриватБанк повідомив клієнтів про чергові зміни. Нововведення стосується деяких грошових переказів з картки на картку.

Про це повідомляється на порталі фінустанови.

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Що змінилось у SWIFT-переказах

Як зазначають у банку, йдеться про SWIFT-перекази іноземної валюти. Клієнти можуть здійснювати такі перекази без потреби сплати додаткової комісії через Citibank EUROPE PLC у двох валютах:

  • у швейцарському франку;
  • у європейській валюті.

У фінустанові пояснюють, що банк продовжує працювати над налагодженням платіжних "мостів" з банками, які працюють на території Європи.

"ПриватБанк відкрив нові кореспондентські рахунки в Citibank N.A. в швейцарських франках (СHF) та євро (EUR)", — повідомляє пресслужба.

У банку розраховують, що такі зміни зроблять більш зручними перекази українських клієнтів, які через війну змушені перебувати за кордоном, та надалі фінансово допомагають своїй рідні, близьким та Збройним силам.

Правило формування реквізитів у застосунку

У фінустанові зазначають, що користувачі можуть самі сформувати реквізити через застосунок "Приват24". А саме:

  • необхідно в меню знайти розділ "Сервіси";
  • обрати пункт "Перекази";
  • перейти у розділ SWIFT;
  • натиснути пункт "Реквізити".

Перекази валюти на гривневі рахунки відбудуться без жодного стягнення комісії.

SWIFT-перекази через ПриватБанк мають наступні переваги:

  • відсутні обмеження за сумою коштів;
  • є можливість відстеження переказів онлайн;
  • можна зателефонувати на спецлінію з підтримки SWIFT-переказів.

Як правило, кошти будуть переслані на рахунок упродовж 24 годин, а 40% платежів — за кілька хвилин.

Банк надав відео-підказки, як отримати у Приват24 реквізити для SWIFT-переказів.

 

Також можна переглянути інструкцію, як у вебверсії Приват24 одержати реквізити карти для SWIFT.

 

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк визначив долю безнадійної заборгованості за кредитами своїх клієнтів. Оскільки обслуговування надто витратне, вирішив продати права вимоги за портфелем безнадійних кредитів.

Також ми писали, що ПриватБанк почав блокувати платіжні картки для соціальних виплат клієнтів. Представники фінустанови пояснили, хто під загрозою втрати доступу до рахунків.

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