Клієнтів ПриватБанку позбавляють доступу до соцвиплат — що відомо

Банківська картка. Фото: Privatbank

Держфінустанова "ПриватБанк" у рамках здійснення фінансового моніторингу блокує рахунки, на які має надходити грошова державна компенсація "Пакунок малюка". При цьому послуга доступна виключно через цей банк.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Як зазначається у повідомленні клієнта, минулого року ПриватБанк відмовив в обслуговуванні, закривши всі рахунки, зокрема, рахунок "Пакунок малюка" з грошами на ньому. Також сповістив, що клієнта про припинення співпраці було попереджено.

Повторне відкриття спецрахунка для отримання компенсації "Пакунок малюка" неможливе, оскільки ця послуга доступна тільки через ПриватБанк.

Також українець поскаржився на те, що неможливо додзвонитися на "гарячу лінію", а в застосунок "Приват24" після блокування система не пропускає.

"В тому році ПриватБанк мені відмовив в обслуговуванні, закрив всі рахунки, включаючи рахунок Пакунок малюка з грошами на ньому. І буцімто проінформував про це, надіславши лист про розірвання обслуговування на окуповану територію. Наразі мені треба знову відкрити цей спецрахунок для отримання компенсації Пакунок малюка, але в додаток мене не пускає, бо мені закрито всі рахунки. На гарячу лінію не додзвонитися, мене просто ігнорують. В чат-боті направляють дзвонити на гарячу лінію. Як мені поступити, щоб отримати державну компенсацію за Пакунок малюка?", — йдеться у зверненні до банку.

Відповідь ПриватБанку

Представники банку відреагували на скаргу, пообіцявши перевірити інформацію. Водночас, публічно вирішили не пояснювати, як громадянам діяти у разі блокування рахунків, на які має надходити державна допомога "Пакунок малюка".

"На жаль, нам не вдалось ідентифікувати вас. Вже звертаємось до вас у особисті повідомлення, для того, аби уточнити ваш контактний номер телефону та перевірити інформацію", — зазначили у банку.

Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, у ПриватБанку продовжується фінансовий моніторинг, у рамках якого блокують рахунки та доступ до застосунку "Приват24" клієнтів через підозрілі операції. Відомо, чи можливе поновлення обслуговування у банку.

Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк блокує рахунки та розриває відносини з клієнтами, які здійснюють операції з криптовалютою. Для поновлення співпраці вимагають рішення правоохоронних органів про непричетність до шахрайства.