Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Блокування рахунку у ПриватБанку — чи можна поновити обслуговування arrow

Блокування рахунку у ПриватБанку — чи можна поновити обслуговування

17 січня 2024 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк повідомив, чи можна поновити обслуговування після блокування рахунку
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державній фінустанові "ПриватБанк" продовжується фінансовий моніторинг, у рамках якого блокують рахунки та доступ до застосунку "Приват24" клієнтів через підозрілі операції. Відомо, чи можливе поновлення обслуговування у банку.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

Читайте також:

Відмова в обслуговуванні у ПриватБанку

Як зазначив один із клієнтів банку, йому відмовили в обслуговуванні через фінансовий моніторинг, та під час з'ясування причини у банку заявили, що можуть поновити ділові відносини. Однак не пояснили, що саме потрібно зробити для проходження процедури фінансового моніторингу.

"Отримав відмову у обслуговуванні. Почав зʼясовувати, у чому причина. Мені повідомили в онлайн чаті ПриватБанку, про те що причиною є фінансовий моніторинг, та мені можуть поновити обслуговування. Але ніхто не надає інформацію, як саме мені пройти фінансовий моніторинг, та що саме зробити для поновлення ділових відносин", — йдеться у зверненні клієнта.

Фінансовий моніторинг у ПриватБанку

Як зазначають у пресслужбі, ПриватБанк продовжує працювати виключно в рамках чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України (НБУ), що регулюють відносини у сфері банківської діяльності.

Банк здійснює всі заходи, згідно з внутрішніми процедурами, які відповідають вимогам, що стосуються безпеки та дотримання правил фінмоніторингу.

Фінустанова зобов’язана вживати заходів, що покликані запобігати та протидіяти легалізації доходів, які могли бути одержані злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

У банку пояснили, що обслуговування обмежене. У такому випадку фінустанова розриває ділові відносини, надавши можливість переказу залишків до іншого банку. Можливість поновлення співпраці не передбачена.

Для перерахування коштів з рахунку потрібно звернутись у будь-яке відділення банку, надавши:

  • реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;
  • документи, де підтверджуються повноваження розпоряджатись рахунками;
  • документи, що посвідчують особу;
  • ідентифікаційний номер;
  • заяву про перерахування коштів з рахунку.

 

Приватбанк
Джерело: Мінфін

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, ПриватБанк блокує рахунки та розриває відносини з клієнтами, які здійснюють операції з криптовалютою. Для поновлення співпраці вимагають рішення правоохоронних органів про непричетність до шахрайства.

Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк запустив під час війни важливу послугу, що дозволить оформлювати та керувати своїми страховками в онлайн-режимі через застосунок. У "Приват24" у розділі "Мої страховки" можна самостійно здійснювати відповідні операції без відвідування відділення.

ПриватБанк
банки
банківські карти
рахунки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі