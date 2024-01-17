ПриватБанк повідомив, чи можна поновити обслуговування після блокування рахунку

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "ПриватБанк" продовжується фінансовий моніторинг, у рамках якого блокують рахунки та доступ до застосунку "Приват24" клієнтів через підозрілі операції. Відомо, чи можливе поновлення обслуговування у банку.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Відмова в обслуговуванні у ПриватБанку

Як зазначив один із клієнтів банку, йому відмовили в обслуговуванні через фінансовий моніторинг, та під час з'ясування причини у банку заявили, що можуть поновити ділові відносини. Однак не пояснили, що саме потрібно зробити для проходження процедури фінансового моніторингу.

"Отримав відмову у обслуговуванні. Почав зʼясовувати, у чому причина. Мені повідомили в онлайн чаті ПриватБанку, про те що причиною є фінансовий моніторинг, та мені можуть поновити обслуговування. Але ніхто не надає інформацію, як саме мені пройти фінансовий моніторинг, та що саме зробити для поновлення ділових відносин", — йдеться у зверненні клієнта.

Фінансовий моніторинг у ПриватБанку

Як зазначають у пресслужбі, ПриватБанк продовжує працювати виключно в рамках чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України (НБУ), що регулюють відносини у сфері банківської діяльності.

Банк здійснює всі заходи, згідно з внутрішніми процедурами, які відповідають вимогам, що стосуються безпеки та дотримання правил фінмоніторингу.

Фінустанова зобов’язана вживати заходів, що покликані запобігати та протидіяти легалізації доходів, які могли бути одержані злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

У банку пояснили, що обслуговування обмежене. У такому випадку фінустанова розриває ділові відносини, надавши можливість переказу залишків до іншого банку. Можливість поновлення співпраці не передбачена.

Для перерахування коштів з рахунку потрібно звернутись у будь-яке відділення банку, надавши:

реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;

документи, де підтверджуються повноваження розпоряджатись рахунками;

документи, що посвідчують особу;

ідентифікаційний номер;

заяву про перерахування коштів з рахунку.

Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, ПриватБанк блокує рахунки та розриває відносини з клієнтами, які здійснюють операції з криптовалютою. Для поновлення співпраці вимагають рішення правоохоронних органів про непричетність до шахрайства.

Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк запустив під час війни важливу послугу, що дозволить оформлювати та керувати своїми страховками в онлайн-режимі через застосунок. У "Приват24" у розділі "Мої страховки" можна самостійно здійснювати відповідні операції без відвідування відділення.