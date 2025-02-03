єПідтримка в ПриватБанке — почему украинцам не выплачивают деньги

Мужчина считает деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" уже полтора месяца не согласовывает клиенту из Броваров, что под Киевом, заявку на получение 1 тыс. грн финансовой помощи. Все якобы из-за нехватки финансирования.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале Минфин.

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Что произошло

В своей жалобе клиент рассказал, что заявку на открытие банковской карты "Национальный кэшбек" он подал еще 16 декабря 2024 года. За полтора месяца банк так и начислил эту выплату.

"Представитель банка говорит, что нет финансирования и когда будет — он не знает. То есть, 1 тыс. грн от Зеленского теперь пенсионерам не светит?" — говорится в его сообщении.

В "ПриватБанке" пока на жалобу клиента никак не отреагировали.

1 тыс. грн помощи украинцам - детали программы

О выплате денег в октябре прошлого года объявил президент Владимир Зеленский. Планировалось, что граждане, которые находятся в Украине, будут регистрироваться на получение выплаты в течение всей зимы. Потратить средства необходимо в течение 2025 года только на украинские товары и услуги.

В правительстве объясняли, что финансирование программы происходит за средства международных партнеров, которые не хотят, чтобы они тратились на ВСУ. Выплаты осуществляются через программу зимней "еПоддержки", а деньги переводят из других социальных программ.

Ранее мы рассказывали, что у "ПриватБанка" появился канал связи с клиентами через RCS. Сейчас функция доступна украинцам, которые имеют Android-устройства.

Еще банк утвердил обновленные лимиты клиентам, которые заказывают снятие валюты для обмена в кассах. Сумма выросла в четыре раза - до 400 тыс. гривен.