єПідтримка у ПриватБанку — чому українцям не виплачують кошти

Чоловік рахує гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Державна фінансова установа "ПриватБанк" вже півтора місяця не погоджує клієнту з Броварів, що під Києвом, заявку на отримання 1 тис. грн фінансової допомоги. Усе ніби-то через брак фінансування.

Про це йдеться в одному з повідомлень на порталі Мінфін.

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Що сталося

У своїй скарзі клієнт розповів, що заявку на відкриття банківської карти "Національний кешбек" він подав ще 16 грудня 2024 року. За півтора місяця банк так і нарахував цю виплату.

"Представник банку каже, що немає фінансування і коли буде — він не знає. Тобто, 1 тис. грн від Зеленського тепер пенсіонерам не світить?" — йдеться в його повідомленні.

У "ПриватБанку" наразі на скаргу клієнта ніяк не відреагували.

1 тис. грн допомоги українцям — деталі програми

Про виплату грошей у жовтні минулого року оголосив президент Володимир Зеленський. Планувалося, що громадяни, які перебувають в Україні, реєструватимуться на отримання виплати впродовж усієї зими. Витратити кошти необхідно впродовж 2025 року тільки на українські товари та послуги.

В уряді пояснювали, що фінансування програми відбувається за кошти міжнародних партнерів, які не хочуть, щоби вони витрачалися на ЗСУ. Виплати здійснюються через програму зимової "єПідтримки", а гроші переказують з інших соціальних програм.

Раніше ми розповідали, що у "ПриватБанку" з'явився канал зв'язку з клієнтами через RCS. Наразі функція доступна українцям, які мають Android-пристрої.

Ще банк затвердив оновлені ліміти клієнтам, які замовляють зняття валюти для обміну у касах. Сума зросла учетверо — до 400 тис. гривень.