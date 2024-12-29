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ПриватБанк оставил клиента без кредита — что не понравилось банку

29 декабря 2024 07:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Кредиты в ПриватБанке — почему банк отказывает клиентам в Украине
Человек проходит мимо отделения ПриватБанка. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Зачастую украинцы берут кредиты по какой-то уважительной причине. Например, на срочное лечение. Но с началом полномасштабной войны получить кредит в банке стало сложнее. Так, государственный "ПриватБанк" может отказать в займе по довольно интересной причине.

О ситуации на сайте Минфин в разделе, где граждане оставляют жалобы на работу банков, оставил пользователь с никнеймом efim69.

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В своей жалобе гражданин отметил, что является клиентом банка уже более десяти лет.

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"Но мне отказали, аргументируя это тем, что я военнослужащий. То есть государственный банк нарушает законы, необоснованно отказывая в кредите человеку", — говорится в жалобе.

По его мнению, банк целенаправленно не предоставляет кредиты именно военнослужащим по одной причине.

"Чтобы военнослужащие не пользовались своим правом на кредитные каникулы, государственный банк не выдает им кредиты", — отметил он.

В "ПриватБанке" отреагировали на обращение, заверив, что специалисты проверят информацию и выяснят детали ситуации.

"По результатам рассмотрения которой с вами дополнительно свяжутся. Извините за созданные неудобства", — говорится в сообщении.

В то же время пользователи на онлайн-площадке отмечают, что это не редкие случаи, когда банки отказываются кредитовать военнослужащих, хотя Национальный банк Украины не предоставлял финансовым учреждениям никаких рекомендаций по этому поводу.

О чем еще следует знать

Во время зимних праздников украинцы по карточкам "ПриватБанка" могут дешево осуществлять международные переводы с карты на карту. Так, в государственном финучреждении решили, что до 15 февраля 2025 года стоимость международных переводов в мобильном приложении "Приват24" с валютных на зарубежные карты составит 1% (не менее 50 грн), тогда как стандартный уровень комиссии составлял 2%.

Напомним, что ПриватБанк блокирует карточки "Нацкешбека", открытые по государственной программе "Зимова єПідтримка". Украинцам объяснили, реально ли отменить блокировку.

Также мы рассказывали, что некоторым клиентам "ПриватБанка" нужно перевыпустить карты. Сделать это можно онлайн, поскольку такая услуга доступна клиентам банка в "Приват 24".

ПриватБанк кредиты деньги кредит во время войны военнослужащие

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