ПриватБанк знизить тарифи на деякі перекази — деталі

ПриватБанк удвічі знизить тарифи на перекази з карток
Держфінустанова "ПриватБанк" на час зимових свят обіцяє удвічі знизити тарифи. Йдеться про здійснення міжнародних переказів на закордонні картки по всьому світу.
Про це інформує пресслужба банку у Telegram.
Зниження тарифів на перекази у ПриватБанку
"На свята ПриватБанк знижує вдвічі тарифи на міжнародні перекази з валютних карток", — йдеться у повідомленні.
У фінустанові сподіваються, що такий крок для громадян зробить більш доступними сучасні цифрові сервіси та дозволить підтримати близьких та рідних по всьому світу.
За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, до 15 лютого 2025 року вартість міжнародних переказів у мобільному застосунку "Приват24" з валютних на закордонні картки становитиме 1% (щонайменше 50 грн) замість попередніх 2%.
Як здійснити переказ у ПриватБанку
Також у банку нагадали, як правильно здійснити переказ у ПриватБанку на закордонні картки. Для цього потрібно скористатися мобільним застосунком чи вебверсією "Приват24". Далі необхідно:
- знайти в меню "Переказ на картку";
- вибрати з шаблону, внести дані закордонної картки;
- вказати суму переказу;
- підтвердити фінансову операцію.
"Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або Євро", — повідомили у фінустанові.
Також клієнти можуть відкрити цифрову валютну картку дистанційно у застосунку, та здійснювати миттєву купівлю валюту онлайн, додали у ПриватБанку.
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