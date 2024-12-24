ПриватБанк знизить тарифи на деякі перекази — деталі

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" на час зимових свят обіцяє удвічі знизити тарифи. Йдеться про здійснення міжнародних переказів на закордонні картки по всьому світу.

Про це інформує пресслужба банку у Telegram.

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Зниження тарифів на перекази у ПриватБанку

"На свята ПриватБанк знижує вдвічі тарифи на міжнародні перекази з валютних карток", — йдеться у повідомленні.

У фінустанові сподіваються, що такий крок для громадян зробить більш доступними сучасні цифрові сервіси та дозволить підтримати близьких та рідних по всьому світу.

За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, до 15 лютого 2025 року вартість міжнародних переказів у мобільному застосунку "Приват24" з валютних на закордонні картки становитиме 1% (щонайменше 50 грн) замість попередніх 2%.

Джерело: ПриватБанк

Як здійснити переказ у ПриватБанку

Також у банку нагадали, як правильно здійснити переказ у ПриватБанку на закордонні картки. Для цього потрібно скористатися мобільним застосунком чи вебверсією "Приват24". Далі необхідно:

знайти в меню "Переказ на картку";

вибрати з шаблону, внести дані закордонної картки;

вказати суму переказу;

підтвердити фінансову операцію.

"Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або Євро", — повідомили у фінустанові.

Також клієнти можуть відкрити цифрову валютну картку дистанційно у застосунку, та здійснювати миттєву купівлю валюту онлайн, додали у ПриватБанку.

Раніше ми писали, що ПриватБанк просить оновити анкетні дані. Водночас, в одному з пунктів йдеться про надання згоди на розкриття банківської таємниці у деяких випадках.

Також зазначалось, що ПриватБанк блокує картки "Нацкешбеку", відкриті за державною програмою "Зимова єПідтримка". Українцям пояснили, за яких умов знімають обмеження.