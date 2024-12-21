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ПриватБанк блокує картки "Нацкешбеку" — що треба знати

21 грудня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
Блокування карток Нацкешбеку у ПриватБанку — кому загрожує
Віртуальна картка Нацкешбек. Фото: adm.dp.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на блокування карток "Нацкешбеку", відкритих за програмою "Зимова єПідтримка". У фінустанові розповіли, коли можливе зняття обмеження.

Про це повідомляється на порталі "Мінфін", де можна залишити відгук про роботу банків.

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Як зазначається, клієнт на тлі оголошення про старт державної програми "Зимова єПідтримка" з надання фінансової допомоги у розмірі 1 тис. гривень відкрив картку "Нацкешбеку" у ПриватБанку.

Невдовзі фінустанова заблокувала віртуальну картку, як і решту карток через виконавче провадження. Чоловік стверджує, що його відкрили безпідставно.

"Відкрив картку національного кешбеку для отримання зимової підтримки, банк заблокував її, як і інші картки на підставі виконавчого провадження відкритого за безпідставним написом нотаріуса. На контакт банк не йде. Скоріше за все банк поділить державні кошти разом з аферистами, так званими приватними виконавцями. Чужі кошти, а також державної підтримки кошти банк вважає своїми і, може, контролюючі органи їм підкажуть правила цивілізованої поведінки", — йдеться у дописі.

 

ПриватБанк
Скриншот. Джерело: Мінфін

Відповідь ПриватБанку

У фінустанові відреагували на повідомлення клієнта, зазначивши, що виконали вимогу накласти арешт на кошти. Оскільки надійшов відповідний лист про накладення арешту через заборгованість перед виконавчою службою.

Банк керується затвердженою постановою "Національного банку України (НБУ) від 21.01.2004 № 22.

"Це означає, що у вас є заборгованість перед виконавчою службою. Зв'яжіться з виконавцем для вирішення цього питання", — йдеться повідомленні.

Там пояснили, що обмеження можуть зняти виключно після зняття арешту. Доступ до коштів стане можливим після зняття обмеження. Йдеться про термін від трьох до десяти днів після надходження до банку відповідного листа.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку повідомили, що під час перерахунку коштів програми "Зимова єПідтримка" на ЗСУ виникають відмови. У банку пояснили, як правильно зробити донат. 

Також у ПриватБанку розповіли, що коли телефонують нібито представники банку з проханням назвати дані картки, це може свідчити про шахраїв. У фінустанові ніколи не запитують таку інформацію.

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