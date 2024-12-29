Кредити в ПриватБанку — чому банк відмовляє клієнтам у позиці

Людина проходить повз відділення ПриватБанку. Фото: УНІАН

Найчастіше українці беруть кредити з якоїсь поважної причини. Наприклад, на термінове лікування. Однак з початком повномасштабної війни отримати кредит у банку стало складніше. Так, державний "ПриватБанк" може відмовити у позиці з доволі цікавої причини.

Про таку ситуацію на сайті Мінфін у розділі, де громадяни лишають скарги на роботу банків, залишив користувач з нікнеймом efim69.

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У своїй скарзі громадянин зазначив, що є клієнтом банку вже понад десять років. Наразі він перебуває на службі в армії, а нещодавно вирішив звернутися до фінансової установи з проханням надати кредитний ліміт на картку оплати частинами.

"Але мені відмовили, аргументуючи це тим, що я військовослужбовець. Тобто, державний банк порушує закони, необґрунтовано відмовляючи в кредиті людині", — йдеться у скарзі.

На його думку, банк цілеспрямовано не надає кредити саме військовослужбовцям з однієї причини.

"Щоби військовослужбовці не користувались своїм правом на кредитні канікули державний банк не видає їм кредити", — зазначив він.

У "ПриватБанку" відреагували на звернення, запевнивши, що спеціалісти перевірять інформацію та з'ясують деталі ситуації.

"За результатами розгляду якої з вами додатково зв'яжуться. Вибачте за створені незручності", — йдеться у повідомленні.

Водночас користувачі на онлайн-майданчику зазначають, що це непоодинокі випадки, коли банки відмовляються кредитувати військовослужбовців, хоча Національний банк України не надавав фінансовим установам жодних рекомендацій щодо цього.

Про що ще варто знати

Під час зимових свят українці за картками "ПриватБанку" можуть задешево здійснювати міжнародні перекази з картки на картку. Так, державна фінустанова вирішила, що до 15 лютого 2025 року вартість міжнародних переказів у мобільному застосунку "Приват24" з валютних на закордонні картки становитиме 1% (щонайменше 50 грн), тоді як стандартний рівень комісії становив 2%.

Нагадаємо, що ПриватБанк блокує картки "Нацкешбеку", відкриті за державною програмою "Зимова єПідтримка". Українцям пояснили, чи реально скасувати блокування.

Також ми розповідали, що деяким клієнтам "ПриватБанку" потрібно перевипустити картки. Зробити це можна онлайн, оскільки така послуга доступна клієнтам банку у застосунку "Приват 24".