ПриватБанк и счета ФЛП — по каким причинам банк может прекратить сотрудничество

Украинские банки прекращают сотрудничество с физлицами-предпринимателями (ФЛП), и не называют реальные причины. Например, для государственного ПриватБанка одна из причин для такого шага — нарушение актуализации данных со стороны клиентов.

О таком случае написали на сайте Минфин, где пользователи оставляют отзывы о работе банков.

ПриватБанк и сотрудничество с ФОПами

Один из клиентов банков сообщил, что еще накануне нового года банк по собственной инициативе отказался от деловых отношений с его сыном как физлицом-предпринимателем, и не озвучил ему никаких объяснений. Мужчина отметил, что банк накануне расторжения сотрудничества не предупреждал о необходимости актуализировать данные.

"Неделю пробовал что-то доказать — бесполезно. Уже почти месяц пытаюсь вернуть свои средства на другой банк - бесполезно", — говорится в сообщении.

Что надо знать об актуализации данных в ПриватБанке

Эта процедура касается всех клиентов, которые заключили договор с банком. Соответствующее требование регламентируется законом Национального банка по предотвращению и противодействию узакониванию доходов, полученных противоправным путем, финансированию терроризма и распространения оружия.

Когда клиент получает сообщение с требованием актуализировать данные, то его лучше не игнорировать, ведь тогда банк заблокирует карты и счета.

Для прохождения процедуры достаточно прийти в отделение банка или открыть приложение/веб-версию Приват24.

Ранее стало известно, что ПриватБанк позволил некоторым ФЛП не платить за обслуживание счетов и отменил комиссии. Так банк хочет снизить финансовую нагрузку на предпринимателей. Также мы рассказывали, что в Приват24 заработал новый сервис для клиентов. Теперь они могут пользоваться услугой по распределению общих расходов.