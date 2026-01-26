ПриватБанк і рахунки ФОП — з яких причин банк може припинити співпрацю

Людина проходить повз відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Українські банки припиняють співпрацю з фізособами-підприємцями (ФОП), і не називають реальні причини. Наприклад, для державного ПриватБанку одна із причин для такого кроку — порушення актуалізації даних з боку клієнтів.

Про такий випадок написали на сайті Мінфін, де користувачі лишають відгуки про роботу банків.

ПриватБанк і співпраця з ФОПами

Один із клієнтів банків повідомив, що ще напередодні нового року банк з власної ініціативи відмовився від ділових відносин з його сином як фізособою-підприємцем, і не озвучив йому жодних пояснень. Чоловік зауважив, що банк напередодні розірвання співпраці не попереджав про необхідність актуалізувати дані.

"Тиждень пробував щось довести — марно. Вже майже місяць намагаюсь повернути свої кошти на інший банк — марно", — йдеться у повідомленні.

Що треба знати про актуалізацію даних у ПриватБанку

Ця процедура стосується усіх клієнтів, які уклали договір з банком. Відповідна вимога регламентується законом Національного банку щодо запобігання та протидії узаконенню доходів, одержаних протиправним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї.

Коли клієнт отримує повідомлення з вимогою актуалізувати дані, то його краще не ігнорувати, адже тоді банк заблокує картки та рахунки.

Для проходження процедури достатньо прийти у відділення банку або ж відкрити застосунок чи вебверсію Приват24.

Раніше стало відомо, що ПриватБанк дозволив деяким ФОПам не платити за обслуговування рахунків та скасував комісії. Так банк хоче знизити фінансове навантаження на підприємців. Також ми розповідали, що у Приват24 запрацював новий сервіс для клієнтів. Тепер вони можуть користуватися послугою з розподілу спільних витрат.