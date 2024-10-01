ПриватБанк списал у клиентки 28 тыс. гривен и разорвал сотрудничество — детали

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентка государственного "ПриватБанка" пожаловалась на самовольное списание 28 тыс. гривен и полное блокирование счетов. Банк это сделал без всякого предупреждения о нарушениях, оставив без средств к существованию.

Об этом говорится в сообщении на портале Минфин.

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Как отмечается в одном из сообщений, женщине банк заблокировал счета на карточках без предупреждения.

"История началась с того, что Приват внезапно и, по моему личному мнению, безосновательно разорвал со мной деловые отношения. Это случилось 03 сентября, мне пришло уведомление в приложение и он сразу был ими заблокирован. Затем позвонил менеджер, сообщил, что приват в одностороннем порядка разрывает со мной деловые отношения и просит прийти в отделение, написать заявление на закрытие счетов. Сказать, что я была в шоке — это не описать мое состояние", — сообщила она.

Женщина объяснила, что уже лет 20 является клиенткой банка, пользовалась карточками, кредитами, кредитными лимитами, оплачивала все со счетов Привата, а также последние шесть лет вела свой ФЛП. Являлась нормальным активным клиентом банка. Никаких вопросов о транзакциях или происхождении средств в банке не было. При этом любую транзакцию могла обосновать.

"Я веду прозрачную деятельность, уплачиваю налоги и если вопрос был в финмониторинге, я бы охотно показала все необходимые документы по каждой гривне. Но банк у меня ни разу ничего не спросил и просто в одну секунду закрыл мои счета, заблокировав на них около 80 тысяч гривен. Далее стало "интереснее" и походило на сплошное издевательство, где я ходила по кругу то на отделение, то в контакт-центр, то снова на отделение, чтобы получить свои деньги назад и на каждом шагу я сталкивалась или с полной некомпетенцией сотрудников, или с поломанной системой внутри банка", — написала она.

Клиентка пыталась вернуть средства, однако получила очередную новость — списание 28 тыс. грн на погашение кредита. Это произошло без предупреждения, неизвестно, по каким основаниям, ведь сотрудники, с которыми общалась до этого, уверяли, что сможет платить кредиты в дальнейшем, так, как было в календаре платежей в кредитном договоре.

"Собственно, ПриватБанк сначала сделал из меня воровку, потому что просто разорвал деловые отношения, даже не попытавшись задать мне уточняющие вопросы. Ок. Далее из-за некомпетентности сотрудников, мои личные средства и средства из ФЛП были заблокированы довольно долго, что оставило меня средств к существованию в этот период. Далее, я считаю, что банк просто украл мои личные средства, погасив ими принудительно часть кредита Оплата по частям и вернул лишь средства, которые были на ФЛП", — говорится в жалобе.

Жалоба. Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

В ПриватБанке объяснили, что блокируют средства на карточках украинцев в рамках строгого финансового мониторинга.

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", — сообщили в финучреждении.

В то же время, банк дает возможность вывести остатки средств на счет в другой банк по специальной инструкции. Для этого необходимо предоставить в банк либо лично, либо через представителя, пакет документов.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк сообщил о запуске уникального сервиса для особой категории граждан. Речь идет об услуге видеоконсультаций на жестовом языке в приложении "Приват24".

Также мы писали, что продавец с OLX потеряла с карты ПриватБанка более 43 тыс. грн. В финучреждении заявили, что ответственность за инцидент лежит на клиентке.