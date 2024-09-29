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Продавчиня з OLX втратила з картки ПриватБанку понад 43 тис. грн — рішення суду

29 вересня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнти скаржаться на зникнення коштів з карток ПриватБанку після угоди на OLX — на чию сторону став суд
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Жінка розмістила оголошення на сайті OLX і незабаром виявила зникнення 43 500 гривень з картки державного ПриватБанку. У фінустанові заявили, що відповідальність за інцидент лежить на самій клієнтці, оскільки вона розголосила інформацію, яка призвела до втрати коштів.

Про це йдеться у рішення Красногвардійського районного суду Дніпропетровська (юридична назва суду).

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Деталі справи

Зазначено, що 27 вересня 2023 року жінка оновила оголошення на сайті OLX, сплативши 249 гривень з кредитної картки ПриватБанку, а потім розмістила ще одне оголошення за 64 гривні з пенсійної картки. Через пів години їй написала невідома особа в Viber, запитуючи про актуальність оголошення. Жінка надала номер пенсійної картки, оскільки на інших рахунках коштів не було. Вона стверджує, що не повідомляла жодних інших даних, але згодом отримала повідомлення, що платіж не проходить, і їй порадили звернутися до банку для з’ясування проблеми.

Жінка повідомила, що на 27 вересня 2023 року залишок кредитного ліміту на її картці становив 23 754 гривні, оскільки вона витратила 1 245 гривень на власні потреби. Того ж дня вона отримала сповіщення від ПриватБанку про списання коштів з її кредитної картки. У результаті жінка звернулася до поліції із заявою про злочин, інформація про який була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

"27 вересня 2023 року переказ коштів з картки позивачки був здійснений шляхом створення платежу в системі дистанційного обслуговування клієнтів Internet Banking "Приват-24". Без розголошення з її боку інформації, інша особа не змогла б, ані зняти, ані переказати кошти, оскільки у банку існує надійна система захисту рахунків клієнтів банку", — заявили представники ПриватБанку. 

Рішення суду

Суд задовольнив позов жінки проти ПриватБанку, зобов'язавши установу повернути безпідставно списані кошти в розмірі 43 500 гривень.

У рішенні суду зазначається, що доступ до акаунту "Приват-24" клієнтки був здійснений з різних пристроїв за короткий проміжок часу з коректним введенням логіну та паролю. Однак банк не надав доказів того, що були вжиті належні заходи для автентифікації користувача, а також не підтвердив належність платіжного інструменту до конкретної особи. Суд звернув увагу на те, що під час нетипового входу в акаунт з різних пристроїв та зростання кредитного ліміту, банк не перевірив індивідуальну облікову інформацію жінки.

В результаті, суд дійшов висновку, що спірні платіжні операції були проведені без необхідної автентифікації, що є порушенням вимог Закону України "Про платіжні послуги" та відповідного Положення про емісію і еквайринг платіжних інструментів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, ПриватБанк вимагає від клієнтки повернути борг у 30 559 гривень за кредитом. Проте жінка стверджує, що в цей час перебувала за кордоном і не давала згоди на його отримання.

Ми також писали, що клієнти ПриватБанку повідомляють про випадки, коли з їхніх карток зникають великі суми коштів, як особистих, так і кредитних. Один із постраждалих розповів, що з його зарплатної та кредитної карток було знято 50 тисяч гривень без отримання будь-яких сповіщень або підтверджень транзакції.

ПриватБанк OLX гроші банківські карти банківські рахунки

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