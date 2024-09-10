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Клієнт ПриватБанку втратив всю зарплату з картки — що кажуть у фінустанові

10 вересня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк розповів, коли повертають кошти у разі невидачі банкоматом
Банкомат ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнт державного "ПриватБанку" поскаржився на втрату з картки коштів заробітної плати. Гроші були списані банкоматом, однак не видані.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін".

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Втрата грошей у банкоматі

Українець у зверненні до банку зазначив, що мав негативний досвід використання послуг ПриватБанку. Він зазначив, що вимушений користуватися послугами цього державного банку через вимоги роботодавця, оскільки зарплата надходить тільки на картки у ПриватБанку.

Повідомив, що одразу знімає гроші з картки та перекидає на іншу, однак із мінімальною взаємодією з банком виникають труднощі.

"Щойно отримую зарплату, одразу йду її знімати та перекидати на нормальні банки, але навіть за такого сценарію використання, привату вдається мене "ощасливити", — написав він.

Він розповів, що хотів зняти заробітну плату, однак під час відключення світла банк списав гроші з рахунку, однак їх не видав. Це сталося під час відключення електроенергії. При спробі владнати проблему клієнт зіткнувся з відсутністю оперативної підтримки з боку банку.

"Замість підтримки — голосовий помічник вона… хочеться зробити щось погане з людиною, відповідальною за проведення такого рішення як клієнт-сапорт. Написав в онлайн-чат — спочатку думав, що там теж боти відповідають, але це була жива людина (алілуйя), сказала, що моя заявка прийнята на розгляд і цей процес може тривати до 14 днів. Це все, що вам потрібно знати про оперативність вирішення проблем у цьому банку. Щиро не розумію людей, які працюють у цій конторі, а також не розумію тих, хто користується послугами цього банку добровільно. Також щиро я сподіваюся, навіть мрію, що одного разу я прокинуся і прочитаю новину, що ПриватБанк закривається і перестає існувати..." — повідомив обурений клієнт.

 

ПриватБанк скарги
Скарга клієнта. Джерело: Мінфін

Коли слід чекати втрачених у банкоматі грошей

Представник банку відреагував на скаргу клієнта, зазначивши, що заявку на повернення грошей було прийнято в роботу.

При цьому він уточнив, що, як правило, стандартний термін обробки таких операцій становить від одного до трьох днів. Проте в деяких випадках на відповідну процедуру може піти до 14 днів.

"Але іноді він може зайняти до 14 днів, якщо для повернення грошей потрібні результати інкасації пристрою. За результатом розгляду заявки Вам надійде повідомлення від банку. Вибачте за створені незручності", — зауважили у фінустанові.

 

ПриватБанк скарги
Відповідь банку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, Дніпровський суд Києва ухвалив рішення, за яким державний ПриватБанк зобов'язаний повернути клієнту 10,1 тис. грн. Клієнт аргументував свій позов тим, що не підписував жодних умов щодо використання кредитного ліміту, тому вважає відсоткову ставку 3,5% неправомірною.

Раніше ми писали, що пенсіонер, що мешкає на тимчасово окупованій території Луганської області, опинився у ситуації, коли ПриватБанк заблокував йому пенсійну картку. Фінустанова порекомендувала йому приїхати на підконтрольну Україні територію та все з'ясувати.

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