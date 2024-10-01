ПриватБанк списав у клієнтки 28 тис. гривень та розірвав співпрацю — деталі

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтка державного "ПриватБанку" поскаржилась на самовільне списання 28 тис. гривень та повне блокування рахунків. Банк це зробив без жодного попередження про порушення, залишивши без засобів до існування.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін".

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Як зазначається в одному з повідомлень, жінці банк заблокував рахунки на картках без попередження.

"Історія почалась з того, що приват раптово і, на мою особисту думку, безпідставно розірвав зі мною ділові відносини. Це трапилось 03 вересня, мені прийшло сповіщення в додаток і він одразу був ними заблокований. Потім подзвонив менеджер, повідомив, що приват в односторонньому порядку розриває зі мною ділові відносини і просить прийти у відділення, написати заяву на закриття рахунків. Сказати, що я була в шоці — це не описати мій стан", — повідомила вона.

Жінка пояснила, що вже років з 20 є клієнткою банку, користувалась картками, кредитами, кредитними лімітами, оплачувала все з рахунків привату, а також останні шість років вела свій ФОП. Була нормальним активним клієнтом банку. Жодних запитань щодо транзакцій чи походження коштів у банку не було. При цьому кожну транзакцію могла обґрунтувати.

"Я веду прозору діяльність, сплачую податки і якщо питання було в фінмоніторингу, я би залюбки показала всі необхідні документи по кожній гривні. Але банк в мене жодного разу нічого не запитав і просто в одну секунду закрив мої рахунки, заблокувавши на них близько 80 тисяч гривень. Далі стало "цікавіше" і було схоже на суцільне знущання, де я ходила по колу то на відділення, то в контакт-центр, то знову на відділення, щоб отримати свої гроші назад і на кожному кроці я зіштовхувалась або з повною некомпетенцією співробітників, або з поламаною системою всередині банку", — написала вона.

Клієнтка намагалась повернути кошти, однак отримала чергову новину — списання 28 тис. грн на погашення кредиту. Це сталось без попередження, невідомо, на яких підставах, адже співробітники, з якими спілкувалась до цього, запевняли, що зможе платити кредити надалі, так, як було в календарі платежів в кредитному договорі.

"Власне, ПриватБанк спочатку зробив із мене злодійку, бо просто розірвав ділові стосунки, навіть не спробувавши задати мені уточнюючі питання. Ок. Далі через некомпетентність співробітників, мої особисті кошти та кошти з ФОПу були заблоковані досить тривалий час, що лишило мене засобів для існування в цей період. Далі, я рахую, що банк просто вкрав мої особисті кошти, погасивши ними примусово частину кредиту Оплата частинами і повернув лиш кошти, які були на ФОП", — йдеться у скарзі.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що кажуть у ПриватБанку

У ПриватБанку пояснили, що блокують кошти на картках українців в рамках суворого фінансового моніторингу.

"Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення", — повідомили у фінустанові.

Водночас, банк надає можливість вивести залишки коштів на рахунок в інший банк за спеціальною інструкцією. Для цього потрібно надати в банк або особисто, або через представника, пакет документів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк повідомив про запуск унікального сервісу для особливої категорії громадян. Йдеться про послугу відеоконсультацій жестовою мовою у застосунку "Приват24".

Також ми писали, що продавчиня з OLX втратила з картки ПриватБанку понад 43 тис. грн. У фінустанові заявили, що відповідальність за інцидент лежить на самій клієнтці.