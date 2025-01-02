Блокировка счетов в ПриватБанке — клиенты имеют проблемы из-за покупок в интернете

Карта ПриватБанка в руках. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Госфинучреждение "ПриватБанк" блокирует клиентам счета в рамках "борьбы с терроризмом и отмыванием средств" за недорогие покупки подарков в Интернете. О таком случае в канун праздников рассказала одна из клиенток.

Об этом свидетельствует информация на портале Минфин.

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Блокировка счетов в ПриватБанке в канун праздников

Как рассказала женщина, ей пришла заработная плата на карту. Она решила перевести средства на виртуальную карту для оплаты товара на сумму 813 гривен на портале Maudau.

После этого банк заблокировал карту, оставив без средств накануне праздников.

"...заблокировали в связи с действующим законодательством по борьбе с коррупцией, им показалось, что "отмываю средства". Может кто-то мне ответит за этот беспорядок, беспредел, наглость и глупость", — подчеркнула клиентка.

Женщина отмечает, что речь идет о карте Gold Club, за которую платит дополнительные взносы, но и это не спасло от блокировки за элементарную покупку не более 1 тыс. грн при заработной плате в 15 тыс. гривен.

Скриншот. Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

В банке отреагировали на обращение и извинились за такие действия. В финучреждении пообещали помочь уладить ситуацию.

"Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Позвольте, пожалуйста, нам подробнее все проверить и разобраться в обстоятельствах. Для уточнения обратились к вам в частные сообщения", — говорится в сообщении.

Ранее в ПриватБанке предупреждали, что по правилам финучреждения, клиент дает согласие на блокирование возможности пользования картой в случае наличия подозрений относительно рисковых операций. Поэтому иногда отказывают в осуществлении платежей в Интернете и требуют дополнительно ввести код-подтверждение.

Также банк имеет право на основании внутренних процедур и операционных правил международных платежных систем осуществлять блокировку. Кроме того, финучреждение обязано принимать меры, которые призваны "предотвращать, противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или распространению оружия массового уничтожения".

Ранее мы писали, что клиентка по неосторожности перешла на фейковый сайт OLX и за считанные минуты потеряла 70 тыс. грн. На горячей линии не успели уберечь от мошеннического списания денег.

Также сообщалось, что в ПриватБанке рассказали, кому нужен перевыпуск карты. В целом во время войны срок использования таких карт продлили снова на 30 месяцев.