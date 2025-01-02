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ПриватБанк заблокував рахунки напередодні свят — деталі

2 січня 2025 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
Блокування рахунків у ПриватБанку — клієнти мають проблеми через покупки в інтернеті
Картка ПриватБанку у руках. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Ксенія Симонова - Редактор

Держфінустанова "ПриватБанк" блокує клієнтам рахунки в рамках "боротьби з тероризмом та відмиванням коштів" за недорогі покупки подарунків у мережі Інтернет. Про такий випадок напередодні свят розповіла одна з клієнток.  

Про це свідчить інформація на порталі "Мінфін".

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Блокування рахунків у ПриватБанку напередодні свят

Як розповіла жінка, їй надійшла заробітна плата на карту. Вона вирішила переказати кошти на віртуальну картку для оплати товару на суму 813 гривень на порталі Maudau.

Після цього банк заблокував картку, залишивши без коштів напередодні свят.

"...заблокували у зв’язку з чинним законодавством у боротьбі з корупцією, їм здалося, що "відмиваю кошти". Може хтось мені відповість за цей безлад, свавілля, нахабство та дурість", — наголосила клієнтка.

Жінка зауважує, що йдеться про картку Gold Club, за яку сплачує додаткові внески, але й це не врятувало від блокування за елементарну покупку не більше 1 тис. грн при заробітній платі у 15 тис. гривень.

 

ПриватБанк скарги
Скриншот. Джерело: Мінфін

Що кажуть у ПриватБанку

У банку відреагували на звернення та перепросили за такі дії. У фінустанові пообіцяли допомогти владнати ситуацію.

"Нам дуже прикро, що сталась така ситуація. Дозвольте, будь ласка, нам детальніше все перевірити та розібратись в обставинах. Для уточнення звернулись до вас у приватні повідомлення", — йдеться у повідомленні.

Раніше у ПриватБанку попереджали, що за правилами фінустанови, клієнт дає згоду на блокування можливості користування картками у разі наявності підозр щодо ризикових операцій. Тому іноді відмовляють в здійсненні платежів онлайн та вимагають додатково ввести код-підтвердження.

Також банк має право на підставі внутрішніх процедур та операційних правил міжнародних платіжних систем здійснювати блокування. Окрім того, фінустанова зобов’язана вживати заходів, що покликані "запобігати, протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи розповсюдження зброї масового знищення".

Раніше ми писали, що клієнтка з необережності перейшла на фейковий сайт OLX і за лічені хвилини втратила 70 тис. грн. На гарячій лінії не встигли вберегти від шахрайського списання грошей.

Також повідомлялося, що у ПриватБанку розповіли, кому потрібен перевипуск картки.  Загалом під час війни термін використання таких карток продовжили знову на 30 місяців.

ПриватБанк банки банківські карти банківські рахунки блокування

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